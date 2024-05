Adoro massa recheada.

Capelete, ravióli, sorrentinos. Recheio de carne, de queijo, de espinafre de cogumelos.

A questão é que essas massas, compradas de grandes marcas nos supermercados, deixam muito a desejar no sabor.

Quando você procura um pastifício de qualidade, o preço está lá nas alturas.

Fazer o quê? Preparar massa caseira exige habilidade, dá um trabalho dos infernos e requer equipamentos caros, como a máquina de abrir macarrão.

A solução é fazer o recheio e colocá-lo num macarrão próprio para isso. Pode ser rigatoni (cilíndrico) ou lumaconi ("caramujos grandes", em italiano –é como um rigatoni dobrado em "u").

Para esta receita, escolhi o formato conchiglioni, que também lembra a concha do caramujo.

Receita de conchiglioni com abóbora de Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira

Essa massa é relativamente fácil de ser encontrada em restaurantes –onde é invariavelmente recheada de quatro queijos. Resolvi fazer diferente.

Adaptei para o conchiglioni uma especialidade do norte da Itália: o tortelli de abóbora (chamado de tortéi pelos colonos do sul do Brasil) com manteiga de sálvia.

Moleza de fazer. O principal do recheio é a abóbora cabotiá, que você corta em cubos e assa até ficar macia. Pode usar a air fryer.

Os italianos misturam amaretti (biscoitos doces de amêndoas) e compotas de frutas ao recheio de abóbora. Acho doce demais.

No meu recheio, além da abóbora, vão ricota, parmesão, sal, pimenta e noz-moscada.

Você pode comprar a ricota pronta, mas fazer em casa é fácil demais e fica muito melhor, mais fresca impossível. É só aquecer o leite, misturar suco de limão e coar.

O molho –se é que podemos chamá-lo assim– é apenas manteiga derretida com folhas de sálvia.

As conchas com abóbora são deliciosas, mas têm sabores marcantes, no sentido de que pode ficar enjoativo se você comer muito. Por isso, sugiro servir porções comedidas, como entrada ou acompanhamento de um prato de carne.

CONCHIGLIONI RECHEADO COM ABÓBORA E RICOTA

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

300 g de abóbora cabotiá sem casca, em cubos

1 colher (sopa) de azeite

500 ml de leite integral

Suco de ½ limão

50 g de parmesão ralado

200 g de macarrão conchiglioni

70 g de manteiga sem sal

Sálvia fresca a gosto

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Modo de fazer: