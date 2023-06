Aturdido com os resultados das harmonizações faciais, Lula convocou uma coletiva de imprensa: "Pretendo fazer uma reunião com alguns médicos, influencers e celebridades para discutir com muita seriedade a harmonização facial nesse Brasil", desabafou o presidente.

Estudiosos afirmam que a espetacularização da harmonização facial pode conduzir a humanidade rumo a um futuro sombrio. "As pessoas já estão criando eventos televisionados para mostrar os resultados. É uma espécie de Chá de Revelação misturado com harmonização facial. Um Chá de Harmonização. Imaginem, no futuro, as celebridades comemorando seus novos rostos a cada 30 dias. Podemos estar diante de uma calamidade pública com a criação de um Mêsversário de um Chá de Revelação de uma harmonização facial", explicou a psicanalista Tércia Laura de Malta. "Ou o surgimento de um influenciador facial. Ou uma harmonização da inteligência artificial? É um loop infinito de tragédias que vão se somando", completou, exasperada, antes de desmaiar.

Religiosos afirmam que Deus deu seu recado contrário à harmonização facial quando interveio na restauração do quadro "Ecce Homo". "Aquilo foi um aviso celestial", explicou o teólogo Túlio Pessegueira.

Economistas afirmam que a prática pode incentivar atrocidades em cascata. "Vejam o que está acontecendo no rombo das Lojas Americanas. Tudo indica que o conceito foi expandido para a harmonização patrimonial. Tira-se uma sobra daqui, ajusta-se uma despesa ali, delineia-se um dividendo acolá e temos um belíssimo e harmonioso relatório contábil para apresentar para os acionistas", explicou o ministro da Economia, Fernando Haddad, conhecido por suas feições harmoniosas.

Para enfrentar o problema, Lula criou mais um ministério. Arthur Lira elogiou a iniciativa. "O Ministério da Harmonização Nacional vai contar com uma sobrancelha do PL, um lóbulo do MDB e sete cílios do PSC. E, com isso, vai acabar com rugas importantes que esfoliam o colágeno da Nação", discursou o presidente da Câmara.

Assustado, Joaquinzinho Petrônio, de seis anos, franziu o cenho e alertou para a eugenização facial. "Tá todo mundo tentando ficar igual ao Davi de Michelângelo. Mas o resultado mais parece um boneco de cera esculpido pelo Romero Britto. A padronização dos rostos atende a qual critério de beleza? Qual o perigo de escorregarmos para uma terrível harmonização racial?", perguntou o menino.