Lula e Joe Biden estão mais rendidos do que negacionista sem ar-refrigerado. Como repercutir boas notícias? Trago sugestões.

Rui Falcão pode se submeter a um processo radical de harmonização facial, incluindo implante capilar. No Instagram, os detalhes são revelados aos poucos. Cria-se a expectativa de que algo deu errado. Boatos dão conta de que o médico, bolsonarista, teria diminuído os olhos de Rui para que ele não visse a corrupção de Lula. Gleisi reage com discurso enérgico em plenário. O Brasil espera a revelação do novo rosto, que será mostrado, ao vivo, no programa Fofocalizando. No momento da revelação, Rui diz: "Em 2023, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil".

Geraldo Alckmin mergulha numa caixa d’água com suco de chuchu. Com um drinque exuberante, mira a câmera e diz: "Neste verão, resolvi fazer algo diferente". Após uma pausa, completa: "Vamos construir cem novos institutos federais até 2026".

Ilustração de Débora Gonzales para coluna de Renato Terra de 21 de março de 2024 - Renato Terra/Folhapress

Uma foto misteriosa revela que Fernando Haddad tem três mamilos. Influenciadores perguntam: efeito colateral da Coronavac? Foto adulterada por hackers russos? Tatuagem feita pelo PCC? Felipe Neto faz um post dizendo que deu um zoom no terceiro mamilo e decifrou o enigma. Quem ampliar a imagem vai ler o seguinte: "O desemprego é o mais baixo desde 2014".

Nísia Trindade afirma ter visto Kate Middleton na fila de vacinação contra a dengue. Segundo a ministra da Saúde, o sumiço da princesa era uma campanha para lembrar que o ministério aumentará o número de cidades que receberão doses.

Lula anuncia a nova porta-voz do governo: Mabel, uma bebezinha fofa de dois anos gerada por inteligência artificial. A nenê passa a ter um canal no YouTube chamado "Gabinete do Ócio". No primeiro vídeo, Mabel dá seus passinhos hesitantes pelo palácio e doma uma ema com o brio de uma amazona. Aturdida, a ema berra que o governo fechou acordos que favorecem trabalhadores de aplicativos.

Na semana seguinte, Mabel desempacota os ovos de Páscoa mais caros de Beverly Hills: "Esse ovo aqui custa 10 mil dólares e é revestido de nióbio. Até passar mal custa caro depois de comer ele! Mas tudo bem, porque a renda do trabalho teve o maior ganho desde 1995. Esse ovo aqui do lado foi feito com gema de avestruz educado em Harvard, você sabia?".

Já alinhado com a nova comunicação do governo, Ricardo Lewandowski anunciou que ensinará a desbloquear novas funcionalidades no Roblox na semana que vem.