Assim que eu soube que a partir do dia 5 de fevereiro de 2024 os brasileiros deixariam de precisar de visto para entrar no Irã, é óbvio que, por questões administrativas, eu desejei de imediato aproveitar a oportunidade.

Na maior parte das vezes a burocracia em relação a estes assuntos demanda um longo período de tempo, isso quando não surgem alguns contratempos, portanto quando a isenção ocorre é importante ficarmos em alerta e aproveitar. Desse modo, em 29/04/2024, lá estava eu me deparando com uma placa enorme no aeroporto internacional de Teerã que solicitava às pessoas que tinham dispositivos iOS a registrarem seus pertences para que pudessem ser liberadas.

A Apple não atua oficialmente no país, por conta disso existe esta medida como forma de combate ao contrabando. Apesar da surpresa, eu não deixei que essa se tornasse a minha "primeira impressão". Afinal, supor que o "controle" se daria logo no início seria preconceito da minha parte.

Robson Jesus em sua viagem ao Irã - Robson Jesus/Folhapress

Eu reproduzi o método que apliquei em outros países para encontrar alguém que me mostrasse um pouco do dia a dia, e o resultado não foi diferente. Um iraniano me acolheu de uma forma surpreendentemente humana, providenciando estadia, alimentação, além de me acompanhar por toda a cidade sem cobrar ou pedir algo em troca.

Com facilidade, consegui desenvolver três boas amizades: Mahdi, o homem que citei. Tarannom, uma jovem, curiosa e empolgada artista que quis praticar um pouco do seu inglês. Ela demonstrou interesse em saber mais como era viver em determinados pontos do Brasil, assim como apresentou uma atenção genuína em ouvir as minhas impressões do Irã até aquele momento.

Olha, posso afirmar que, sem sombra de dúvida, eu me senti tão à vontade com ela que tivemos conversas que nos arrancaram gargalhadas. Quando penso em minha trajetória desses últimos dois anos, consigo reparar o quanto amadureci enquanto estive visitando os 182 países até então. Pessoas como Tarannom são a representação de que a mulher está muito além da ideia equivocada de "valer metade" de um homem, e muitas vezes a sua integridade é muito mais simples de enxergarmos. No caso, eu deixei o mundo se apresentar a mim, e o meu trabalho foi apenas aceitar e deixar as pessoas serem autênticas.

A deliciosa comida que provei no Irã - Robson Jesus/Folhapress

Por sua vez, Shadan, foi mais uma mulher iraniana que indiretamente esclareceu para mim o valor do ser humano.

Teerã, capital do Irã, é o seu lar, e com entusiasmo Shadan ansiava em me apresentar cada detalhe. Sua visão otimista e paixão pela gastronomia me fascinaram, e diante disso, o conceito de desanimar em qualquer sentido havia perdido o significado. Culinária do Irã? É claro que estou aberto a conhecer mais a fundo!

Possivelmente, há alguma filosofia por detrás da comida, e eu digo isso porque há algo de especial que nos une como indivíduos no ato de compartilhar uma refeição.

Zereshk Polo foi aquela comidinha caseira na casa do Mahdi. Nozes, frutas e todos os ingredientes estavam impecavelmente frescos, e acredito que nem preciso dizer o "sabor de hospitalidade" que esse prato teve. No entanto, foi no restaurante Dizi Sara que o meu prato favorito de toda Ásia Central foi me apresentado. "Dizi" é uma comida tradicional feita especialmente em uma panela de barro, levando algumas horas no fogo e posteriormente levada ao forno. Portanto, talvez aquela ideia de que comida feita com amor é mais gostosa… é verdade, que coisa deliciosa!

Eu e os amigos que fiz no Irã - Robson Jesus/Folhapress

Contudo, seria ingênuo da minha parte não relatar os pontos negativos da região. Por exemplo, não é possível sacar dinheiro em caixas eletrônicos, tampouco consumir bens e serviços por meio da utilização de cartões. Determinadas sanções dos Estados Unidos impossibilitaram o Irã de ter acesso ao Sistema Internacional Financeiro, ocasionando esse cenário. Por essa razão, é sugerido levar euro ou dólar em espécie. Entretanto, deparei com três lojas que aceitaram passar cartão de crédito. Porém fui informado de que as máquinas manuseadas possuíam registros em países vizinhos, e que acessavam a rede por satélite, fazendo com que o custo de operá-las chegue a ser dez por cento mais caro diante do contexto.

Durante o período em que estive no país, me aproximei bastante das três pessoas que mencionei. A imagem que nós temos um do outro, em termos de senso comum relacionado aos nossos países, me deixou impressionado. É possível que as primeiras imagens que venham em nossas mentes sejam relacionadas à manifestações políticas, conflitos armados e tumultos.

Sim, as leis do governo são temáticas de debates muitas vezes calorosos, juntando consigo acusações de violação aos direitos humanos. Assim como também já se é sabido que demonstrações públicas de afeto entre casais devem ser evitadas.

Mesquita que visitei em Teerã - Robson Jesus/Folhapress

Mas a minha estadia em uma das cidades mais cosmopolitas do Irã me mostrou o que isso realmente significa dentro do cotidiano. Em minhas caminhadas pude observar casais de mãos dadas e se abraçando de maneira gentil próximos a arbustos, assim como, não longe dali, mulheres sem hijabs ou cobrindo apenas o coque do cabelo. Não sei exatamente como se estabelece isso na rotina das pessoas, até porque todas as mulheres são obrigadas a usar o hijab em público, incluindo estrangeiras, turistas, sendo muçulmanas ou não.

Porventura existe uma linha tênue que determina os limites, no entanto, é necessário mais adaptação à cultura para compreender essas sutilezas. Caso contrário, sentirá uma sensação ainda mais forte de falta de liberdade provocada pela ditadura, e receio ainda maior de se expressar.

Aliás, a juventude tem uma tendência natural a sempre ir "contra o sistema" em vigência e aqui não é diferente. Mesmo com um sistema rígido, os jovens conseguem infringir a lei, seja consumindo álcool, namorando, participando de festas ou usando VPNs para acessar sites censurados. Pois bem, mais uma vez o dia a dia das pessoas comprovando que não há motivos para julgarmos o outro por meio das diferenças nem nos vangloriarmos das imperfeições em comum.

Afinal, estou começando a supor que a diplomacia é uma característica inerente ao ser humano e que por meio de viagens cada um pode se tornar mais compassivo ao ver as coisas com os próprios olhos.

Lista de países que se beneficiaram da isenção de visto para turistas decorrente da iniciativa do governo iraniano: