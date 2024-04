A dona de casa Maria Aparecida Pinheiro, de 84 anos, ficou indignada ao descobrir o motivo pelo qual seu plano de saúde rejeitara cobrir as despesas com uma mamografia que ela precisava fazer por solicitação de sua ginecologista.

O plano, segundo ouviu do atendente, não cobria esse tipo de exame para mulheres com mais de 80 anos, "a não ser em casos em que já exista comprovação de câncer".

O episódio ocorreu em outubro do ano passado e originou um processo judicial contra o plano Santa Saúde, que tem cerca de 130 mil conveniados na Baixada Santista, em São Paulo.

Aparelho para mamografia - Rubens Cavallari/Folhapress

Ao analisar o caso, o juiz Guilherme de Macedo Soares, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Santos, afirmou que tal "etarismo absurdo e injustificável não pode ser tolerado". Ele condenou o plano a realizar o exame, bem como a pagar uma indenização por danos morais de dez salários-mínimos (R$ 14.120).

"Nos 17 anos à frente desta Vara, já observamos inúmeros abusos cometidos por planos de saúde, notadamente contra usuários idosos. Lamentavelmente, na conta destas empresas pesa mais o lucro do que a saúde dos consumidores, em especial aqueles em idade avançada, como é o caso da autora do processo", afirmou na sentença.

O juiz afirmou na decisão que a idosa foi submetida a uma situação vexatória, "que lhe causou amargura, desgaste e perda de tempo"

O Santa Saúde já recorreu da decisão.

Na defesa apresentada à Justiça, disse ser uma instituição sem fins lucrativos, "aplicando seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais".

Afirmou também que emprega todo esforço necessário para conseguir cumprir seus compromissos financeiros, bem como para "continuar prestando aos seus beneficiários um serviço de máxima excelência e qualidade".

O plano afirmou que, no caso da idosa, houve apenas "um desencontro de informações" e que o pedido de exame foi devidamente autorizado no dia 16 de novembro [no mesmo dia em que a Justiça concedeu uma liminar em favor da idosa].

Citando estar no mercado há 30 anos, o Santa Saúde disse que a autorização havia sido negada no primeiro momento em razão de uma divergência entre o motivo do requerimento e o código CID (Classificação Internacional de Doenças) informado no encaminhamento médico.

"Não existiu nenhum ato ilegal", afirmou a operadora à Justiça. "Houve apenas um dissabor resultante das relações cotidianas a que todos estão sujeitos."

O recurso ainda não foi julgado.