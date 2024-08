O assessor de investimentos Israel Leal Bandeira Neto, de 42 anos, que, em fevereiro deste ano, apalpou as nádegas de uma nutricionista em um elevador no Ceará, disse à Justiça que o pedido de indenização de R$ 300 mil é "exorbitante".

A declaração foi feita em uma ação por danos morais aberta pela nutricionista na Justiça do Ceará. No processo, ela afirmou ter sido vítima de uma conduta "covarde" e "desprezível" e que se sente humilhada.

Ela disse à Justiça que o pedido de indenização de R$ 300 mil tem um caráter pedagógico e punitivo "para desestimular condutas semelhantes".

Mulher denuncia homem que passou a mão em partes íntimas dela enquanto saía de elevador em Fortaleza - Reprodução

Na defesa apresentada no processo, Bandeira Neto disse estar "profundamente arrependido", mas que "o fato tomou uma conotação absurdamente desproporcional", citando ter sido demitido do seu emprego e sofrido "gravíssimas ameaças".

"Há em curso um verdadeiro linchamento virtual", afirmaram à Justiça os advogados Bruno Oliveira e Jamylle Rodrigues, que os representam.

A defesa disse no processo que o pedido de indenização de R$ 300 mil é excessivo.

"Não é razoável que a vítima justifique o exorbitante valor sob o pretexto de que o caso ganhou grande repercussão, quando a própria vítima foi quem deu causa à divulgação do vídeo", declararam os advogados.

Bandeira Neto disse no processo que passa por uma situação financeira delicada, uma vez que foi demitido do seu emprego e que não há possibilidade de retornar ao mercado de trabalho "considerando a repercussão que o caso ganhou."

A ação ainda não foi julgada.

Em julho houve uma audiência de conciliação, mas não houve acordo.

Além do processo civil, o assessor é alvo de uma ação criminal, que corre sob segredo de Justiça.

O caso ocorreu no dia 15 de fevereiro, mas ganhou repercussão nacional em março, quando as imagens viralizaram na internet. No vídeo é possível ver que a jovem teve as partes íntimas tocadas quando deixava o elevador.

Após apalpá-la, ele aperta o botão para fechar a porta.