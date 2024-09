The New York Times

Meu colega David Brooks e eu apresentamos relatos de dois futuros diferentes: um em que Kamala Harris vence Donald Trump e outro em que Trump sai vitorioso. Escrevi a narrativa explorando um cenário em que a candidata democrata é bem-sucedida em seu esforço para fazer uma Marie Kondo da política progressista, arrumando as coisas ao reduzir a agenda democrata a apenas alguns componentes populares e deixando que essa plataforma simplificada e alegre exponha as tensões internas da coalizão dos descontentes do Partido Republicano.

Essa é uma visão do que poderia acontecer, e acho que Kamala tem uma boa chance de vencer exatamente da maneira que descrevi. Mas se você me obrigar a fazer uma aposta sobre o que acontecerá, minhas expectativas atuais estão mais próximas do cenário oferecido por meu colega —no qual Trump, não Kamala, será o próximo presidente dos Estados Unidos.

Pode-se argumentar que a maneira mais segura de apostar é simplesmente não fazer uma aposta. Tudo isso parece ser a própria definição de uma eleição com cara ou coroa. Então, por que espero que a moeda caia para o lado de Trump? Três motivos, nenhum deles completamente rigoroso e todos eles obscurecidos pelo fato de que eu estava errado em 2016 (quando esperava que Trump perdesse) e errado em 2020 (quando esperava que Joe Biden vencesse com mais facilidade) —então eu poderia simplesmente estar compensando por subestimar as chances de Trump no passado.

Primeiro, acho que se Kamala estivesse no caminho certo para vencer, ela estaria liderando de forma mais decisiva no momento. Ela tem desfrutado de um período prolongado de cobertura extraordinariamente positiva da mídia, enquanto a chapa rival se debate tentando descobrir uma linha de ataque eficaz.

Recentemente, ela teve o benefício da convenção de seu partido, que terminou em 22 de agosto e foi —pelo menos na imprensa— recebida de forma extremamente positiva. E, no entanto, depois desses impulsos, ela ainda não está claramente à frente de Trump na corrida do Colégio Eleitoral —o que sugere que ela provavelmente tem mais espaço para cair do que para subir.

Não que ela vá necessariamente cair: pode ser possível que ela mantenha a auréola da mídia e o estilo alegremente leve em termos de políticas por mais dois meses, e em meu ensaio sobre seu caminho para a vitória foi esse o futuro que presumi. Mas se o atual empate for seu teto, pelo menos na ausência de alguma mudança drástica na disputa, isso é motivo suficiente para que eu considere Trump um favorito muito tênue.

Pelo que entendi, isso é parte do motivo pelo qual a projeção de Nate Silver agora dá a Trump uma vantagem significativa. O que os cálculos de Silver não incluem é uma expectativa de erros de pesquisa como os que vimos, especialmente em algumas pesquisas estaduais, em 2016 e 2020, que levaram a projeções de desempenho superior de Trump —e meu segundo motivo para apostar em Trump é que suspeito que ele terá um desempenho ligeiramente superior novamente.

Silver explica por que ele não está prevendo esse erro: porque a força partidária do erro de pesquisa varia de eleição para eleição, porque os pesquisadores tiveram quatro anos para corrigir os problemas que os atormentaram em 2020 e porque duas eleições de Trump são uma amostra muito pequena para presumir que Trump se beneficiará de qualquer erro novamente.

Tudo isso é justo, mas, sem base científica, ainda suspeito que colocar a coalizão única de apoiadores insatisfeitos de Trump contra uma coalizão democrata —que é repleta de liberais institucionalistas ansiosos demais (especialmente agora que Biden não está na chapa) para dizer aos pesquisadores como estão votando— cria problemas de pesquisa que são difíceis de serem totalmente superados até mesmo pelos pesquisadores mais cuidadosos e autoconscientes.

Adicione os murmúrios de profissionais e a leitura superficial sugerindo que as próprias campanhas não acreditam totalmente nos números das pesquisas públicas, e estou inclinado a adicionar mentalmente um ou dois pontos ao total de Trump nas médias —o que, novamente, o empurraria para o território favorito.

Por fim, como qualquer analista, sou apegado às minhas próprias teorias, e minha teoria sobre esta eleição antes da grande reviravolta era que os eleitores estavam alienados de Biden porque ele era visto como muito liberal e não apenas porque ele era muito velho, e que a nostalgia dos eleitores pela era Trump havia fortalecido a posição do republicano em relação a quatro ou oito anos atrás.

Nesse ambiente, eu duvidava muito que a troca de Biden por Kamala, uma figura sobrecarregada por seu histórico impopular e seu próprio perfil mais liberal, seria suficiente para levar os democratas de volta à vantagem (extremamente estreita) de que desfrutavam nos principais estados do Colégio Eleitoral em 2020.

E eu ainda acho que, basicamente, não será suficiente —que, apesar do sucesso de Kamala em restaurar o entusiasmo democrata, e apesar do seu sucesso até agora em flutuar em algum lugar acima e além de seu histórico progressista, ela não é uma candidata forte o suficiente para superar as forças que deram a Trump uma liderança em primeiro lugar.

Portanto, é por isso que ainda estou inclinado a esperar uma vitória de Trump —por enquanto, aguardando novos desdobramentos e com a consciência de que toda essa era ainda é projetada para fazer de tolos todos os analistas políticos.