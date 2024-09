Grávida de oito meses de sua primeira filha, Iza terá um esquema especial para se apresentar no Rock in Rio na próxima sexta-feira (20). O médico da cantora vai acompanhá-la durante todo o show, e uma ambulância estará à disposição da artista.

A cantora Iza - @iza no Instagram

Também foi montado especialmente para ela um pequeno camarim ao lado do palco, com uma poltrona onde Iza ficará até o início da performance. Além disso, alguns dos seus bailarinos foram orientados a atuar como "guardiões" a fim de dar apoio para a artista a qualquer momento da apresentação, caso seja necessário.

Essa será a quarta vez que Iza canta no Rock in Rio. Agora, ela será a atração principal do Palco Sunset e vai reverenciar mulheres que a inspiraram ao longo da sua carreira, além de exibir as músicas do seu último álbum, "Afrodhit".

No show, Iza estará acompanhada de um número maior de músicos do que aquele que costuma acompanhá-la normalmente. Serão, ao todo, 24.

SINFONIA

A secretária da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Marilia Marton, prestigiou o concerto que celebrou os 70 anos da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), realizado na Sala São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O ex-ministro e presidente do conselho de administração da Fundação Osesp, Pedro Parente, o regente titular da orquestra, Thierry Fischer, e o diretor-executivo da fundação, Marcelo Lopes, compareceram. O ex-secretário Marcos Mendonça e a historiadora Dalva de Abrantes, a presidente da Sociedade Chopin do Brasil, Gloria Guerra, o diretor-geral do IMS, Marcelo Araujo, e a violinista Maria Fernanda Krug estiveram lá.