Candidata à presidência dos EUA, Kamala Harris saiu na frente de Donald Trump e alcançou ligeiro favoritismo entre as casas de apostas que operam no Brasil.

A atual vice-presidente aparece com cotação em 1.80, enquanto Trump tem 2.00.

Candidatos à Casa Branca, Donald Trump (esq.) e Kamala Harris (dir.) participaram de debate na noite desta terça (10) - Saul Loeb/AFP

A cotação, ou odd, serve como um multiplicador do dinheiro apostado, sendo que quanto maior for a cotação, menor o favoritismo.

Nas plataformas Esportes da Sorte, Casa de Apostas, Bet7k, Galera.bet e Odds&Scouts, Harris lidera as avaliações das bancas.

Na Betfair, uma das grandes casas do mundo, Trump e Kamala estão empatados com odds em 1.91.

Antes do debate, o ex-presidente republicano liderava com cotações de 1.83, enquanto Kamala aparecia com 2.0.

Dados de apostas nas plataformas da Betfair apontam um gasto de R$ 500 milhões no mundo, sendo que no Brasil foram R$ 3 milhões até agora. Com dados relativamente modestos, a tendência é que os valores empenhados por apostadores subam conforme a campanha se desenrola.

Nos EUA, as casas de apostas operam com possibilidade de jogar em candidatos políticos há pelo menos dez anos. No Brasil, o fenômeno se intensificou a partir das eleições de 2022, na disputa entre Lula e Jair Bolsonaro.

No caso das apostas envolvendo política, as pesquisas eleitorais e debates são os principais indicadores de probabilidade das odds.

Na noite desta terça (10), Kamala Harris fez o primeiro —e provavelmente único— debate eleitoral com Donald Trump.

Pesquisas internas do Washington Post e da CNN apontam que Harris se saiu melhor no embate, alcançando mais de 60% das indicações de bom desempenho.

"As cotações funcionam exatamente como as tradicionais apostas esportivas: os favoritos acabam possuindo as odds mais baixas. Isso indica que há uma propensão maior desse fato acontecer. Por isso vemos, no cenário atual, algumas cotações bastante altas. Dizem respeito às chamadas ‘zebras’", afirma em nota Hans Schleier, diretor de operações da Casa das Apostas.

"Essas cotações são geradas a partir de uma série de análises de provedores especializados em apostas, considerando toda a ambiência ao longo do período eleitoral", completa.

Com Diego Felix