Há semanas (3/8), perguntei-me aqui como os extintos colunistas sociais, tipo Ibrahim Sued, se ainda existissem, estariam vendo as transformações no café society. Os antigos capitães da indústria, do comércio e da política, com seus nomes e sobrenomes pomposos, foram substituídos pelos influencers, rappers, funkeiros, musas fitness, MCs e outras modernas especialidades. Habituados a tratar seus personagens por "sr." e "sra.", como os colunistas estariam se referindo às celebridades de hoje?

Na empolgante categoria dos mestres de cerimônias, temos o sr. MC Cabelinho, o sr. MC Cacau do Dendê, o sr. MC Rozo do Rodo e o sr. MC Sapão. Uma importante influencer digital do momento, a sra. Boca Rosa, é também uma empresária de sucesso. E atenção para a musa fitness, sra. Gracyanne Barbosa, que nos confiou seu segredo para manter a forma: comer 1.200 ovos por mês.

De cantores e compositores, há uma constelação: a sra. Jojo Todynho, famosa desde "Que Tiro Foi Esse?"; a sra. Tati Quebra Barraco, estrela do doc "Sou Feia, Mas Tô na Moda", sucesso na TV Al Jazeera; o sr. Wesley Safadão, pioneiro do forró eletrônico com "Ar Condicionado no 15"; o sr. L7nnon, sensível rapper; a sra. Bibi Babydoll, com seu hit "Automativo Bibi Fogosa" no topo do Spotify ucraniano; a sra. Karol Conká, dona do irresistível mix de trap, pop rap, hip hop, reggaeton e pagodão baiano; e a sra. Ana Frango Elétrico, estourando nas paradas com "Me Chama de Gata Que Eu Sou Sua".

Deputados federais? O Congresso ganhou uma nova e notável safra: o sr. Juninho do Pneu (União-RJ), o sr. Gilvan, o Federal da Direita (PL-ES), o sr. Danrley de Deus Goleiro (PSD-RS), o sr. Antonio Doido (MDB-PA) e o sr. Marreca Filho (Patriota-MA).

E é um consolo saber que a derrota nas eleições não afastou do sr. Bolsonaro admiradores como a sra. Wal do Açaí, o sr. Zé Trovão e a sra. Fátima de Tubarão.