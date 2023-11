Televisão, para mim, é para ver futebol, noticiário e comerciais de automóveis. Não me confunda: nunca liguei para carros e mal sei distinguir um fusca de um caminhão-cegonha. Mas não resisto àqueles comerciais em que os últimos modelos, em vez de se anunciarem como macios, sensuais e econômicos, hoje parecem tanques que se deslocam com a força, a brutalidade e a velocidade da Fórmula 1.

O culto à máquina e à velocidade nas capas da revista Fon-Fon, em 1911 e 1912 - Heloisa Seixas

São veículos hostis. Levantam poeira no deserto, atravessam cachoeiras, desafiam crateras, arrostam atoleiros, esmagam a vegetação e dão cavalos de pau como se seus motoristas tivessem aprendido a dirigir com Indiana Jones. E, para que não se diga que essa intrepidez ao volante é um atributo de machos, alguns desses motoristas são mulheres. Pergunto-me se, para protagonizar essas emoções, o comprador de tais bólidos não terá de se mudar para a Ucrânia ou para a Faixa de Gaza. Não vejo possibilidade de viverem aventuras parecidas nos engarrafamentos do Rio ou de São Paulo.

Pergunto-me também por que as pessoas ainda têm tanto fascínio pela velocidade. Nos primórdios do século 20, quando os carros eram novidade, ainda se justificava. A velocidade era o novo e, em 1909, inspirou o futurismo do italiano Marinetti. Para ele, o carro, o avião e as máquinas tinham superado a Odisseia, a Capela Sistina e a Quinta Sinfonia. A ideia era passar o trator na cultura. Havia muito de fascismo nessa estupidez, e não à toa o fascismo foi uma variante do futurismo.

O deslumbre pelo carro, simbolizado pela buzina, originou em 1922, com grande atraso, a revista Klaxon —klaxon era uma marca de buzina inglesa. Mas, muito antes, em 1907, já nascera no Rio a Fon-Fon, com a mesma buzina simbolizando a modernidade. A diferença é que era uma revista de verdade, feita para o mercado, e que durou até 1958.

Se o deslumbre pela velocidade está de volta, devíamos relançar a Fon-Fon.