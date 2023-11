Às vezes, pela maneira levemente brusca com que me refiro a Bolsonaro neste espaço, alguns de seus devotos me acusam de fazer vista grossa para as bandalheiras de Lula, por quem teria sido hipnotizado. Sem que isso tenha a menor importância, informo que almocei várias vezes com um ex-presidente (Juscelino), bebi com outro (Janio) e tenho dois outros como confrades na ABL (Sarney e FHC). De calças curtas e dedo no nariz, estive também a dois metros da cama, no Catete, onde Getulio se sentou para dar aquele tiro no peito. Foi poucos meses depois do dito tiro, assim que abriram o quarto ao público, e saí de lá assobiando. Devo ser difícil de hipnotizar.

Quanto a Lula, a única vez em que o vi de perto foi nos anos 1980, no antigo balcão do café no aeroporto Santos-Dumont. Ele não me conhecia e eu não tinha nada a lhe perguntar, com o que cada qual tomou seu café e em seguida o avião. Mas, se isto servir de conforto para os bolsonaristas, saibam que, a partir de agora, estou de olho em Lula. Ele que não me venha com falsetas.

Se Lula se atrever a tentar manipular as instituições, corromper o Exército e criar condições para um golpe, denunciá-lo-ei de pronto. Se, no caso de uma epidemia, recusar-se a fornecer ao povo medidas de proteção e deixar morrer 700 mil brasileiros, não o deixarei em paz. E se entregar ministérios essenciais como a Saúde, a Educação e o Meio Ambiente a rematados pilantras, nunca vou parar de atormentá-lo.

Se eu souber que Lula fez do MEC um quiosque para a venda de Bíblias, que abarrotou as Forças Armadas com próteses penianas e comprimidos de Viagra e que sua mulher recebe cheques de homens estranhos, aí é que ele não me escapa mais. Quanto a seus filhos, que experimentem condecorar milicianos e matadores e comprar mansões com dinheiro de rachadinhas lavado em lojas de chocolates.

Lula, portanto, que fique avisado.