Quem diria (este humilde escriba não diria) que acompanhar a reta final do Campeonato Brasileiro se tornaria uma das coisas mais legais do esporte mundial nestas últimas semanas de 2023.

Até o holandês Max Verstappen comentou antes do GP de Las Vegas a queda do Botafogo e sua torcida pelo Vasco (sim, a frase toda é esquisita, incluindo Vegas). Por outro lado, deve ser melhor falar disso do que da excitante disputa do vice da F1, uma chatice. Na F1, Verstappen começou como Botafogo, mas não acabou como Botafogo.

O piloto holandês Max Verstappen nos boxes durante o primeiro dia de treinos do GP Brasil de F1 - Adriano Vizoni - 8.nov.23/Folhapress



Falando em chatice, vem aí mais uma Data Fifa. Curioso que, antigamente, reclamava-se no Brasil que a CBF não respeitava a Data Fifa e marcava rodadas inteiras durante a parada para jogos internacionais (este escriba era um dos que fazia coro para a falta de respeito).

Lance de Vasco 1 x 0 Botafogo - Claudia Martini - 6.nov.23/Xinhua

Agora, tudo que a maioria desejava era que o calendário de seleções fosse ignorado para dar continuidade ao emocionante Brasileirão. Mas a CBF tem o hábito peculiar de errar até quando quer acertar.

Assim, em vez de quatro finais de semanas, teremos as quatro últimas rodadas insanamente espremidas em 12 dias, entre 25 de novembro e 6 de dezembro. E a Data Fifa servirá para os times com jogos atrasados ficarem rigorosamente em dia. Parabéns a todos os envolvidos.

Parecia que o campeonato de 2023 era um jogo de War, com o Botafogo naquele objetivo de conquistar 24 territórios. Mas depois de uns 20, o time travou e não consegue mais expandir. Vencer no Tapetinho está mais difícil do que chegar a Kamchatka. Enfim, há coisas que só acontecem com o Botafogo (você lerá isso mais algumas vezes antes de o ano terminar).

Mas o jogo do Brasileiro agora se chama Resta Um e já está rolando há algumas rodadas. Para lembrar, lá na 30ª rodada, apenas quatro pontos separavam o segundo colocado (Palmeiras, com 53) do sétimo (Athletico-PR, com 49). O Botafogo liderava com 59 e o famoso jogo a menos.

Então veio a rodada 31, e o Resta Um pulou o Athletico (perdeu para o Corinthians) e deixou o Flamengo na mira após a derrota para o Santos —foi nessa rodada também que aconteceu a icônica virada de 4 a 3 do Palmeiras contra o Botafogo.

Lance de Botafogo 3 x 4 Palmeiras - Claudia Martini/Xinhua

Nas rodadas 32 e 33, pularam o Atlético-MG. O time do professor Scolari somou apenas dois pontos em empates com o lanterna América e com o Corinthians.

Já na 33 e 34, foi a vez de o Bragantino ratear, com um ponto em seis possíveis diante de São Paulo e Botafogo. Ainda na rodada 34, a última, o Grêmio deixou pontos em casa contra o Corinthians —sim, o Corinthians tirou pontos de Athletico-PR, Atlético-MG e Grêmio nas últimas rodadas. Inclusive, em caso de título do Palmeiras, a presidente Leila poderia mandar um presente para Duílio.

Digamos que, se o Palmeiras fosse Dom Quixote, o Corinthians teria sido seu Sancho Pança; se fosse Batman, o alvinegro seria Robin; se fosse um cavaleiro jedi, o time de Mano seria um padawan. Pegou?

Com tudo o que aconteceu nas rodadas recentes, nem parece, mas o Botafogo continua líder por pontos perdidos. O dia 23 de novembro tem agendados os confrontos que faltam para os times de cima da tabela: Fortaleza x Botafogo e Flamengo x Bragantino. Depois deles saberemos de verdade quem é o líder. E, no Resta Um, Flamengo ou Bragantino darão adeus com o confronto direto.



Até lá, teremos que nos contentar com jogos do Brasil contra Colômbia e uma tal de Argentina (com todo respeito) no Resta Todos das Classificatórias Sul-Americanas.



O Corinthians que vale a pena

Semifinal do Paulista repetiu o duelo da final da Libertadores: Corinthians x Palmeiras. Mas não teve drama nem vitória magra corintiana, foi bem gorda mesmo, 8 a 0. O jogo teve ainda um público de cerca de 25 mil pessoas em Itaquera —mais do que os 19 mil da vitória do líder Palmeiras, no masculino, contra o Inter, em Barueri.