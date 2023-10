Conhece a rua Pelé, na capital paulista?

Menos de uma semana depois da morte do Rei (1940-2022), a Prefeitura do Rio de Janeiro já estava rebatizando a avenida Radial Oeste para avenida Rei Pelé. E a via fica bem pertinho do Maracanã, o que tornou a homenagem especial.

Torcedores do Santos prestam homenagens a Pelé após morte do ex-jogador, no entorno da Vila Belmiro - Ueslei Marcelino - 3.jan.2023/Reuters

Mas e na capital paulista? Onde fica a rua do Rei? Bem, se ela existe, este escriba não encontrou (nem seu parça Google Maps). Curioso, e um pouco triste, não ter logo aqui uma rua batizada com o nome do maior jogador de todos os tempos, que completaria 83 anos na próxima segunda (23).

Um querido amigo, corintiano, até deu a sugestão ideal. Me disse ele uma vez: "Já pensou se rebatizassem a av. Pacaembu como av. Pelé? Terminando em frente à praça Charles Miller [considerado o pai do futebol], onde fica o Museu do Futebol e o estádio do Pacaembu [pelo menos uma parte]?". Seria perfeito. A via ligaria o rei ao criador.

Pelé marcou 71 gols no Maracanã, onde foi homenageado; mas fez 127 no Pacaembu, onde não foi. O estádio localizado no nobre bairro paulistano só fica atrás da Vila Belmiro entre os que mais viram gols do homem.

Existem outras cidades, inclusive no interior de São Paulo, com ruas homenageando o Rei. Em Três Corações (MG), onde nasceu, tem museu e estátua. Mas São Paulo, capital, está devendo.