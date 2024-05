Uma passageira foi salva pela deputada federal Jandira Feghali (PC do B-RJ), que é médica, após sofrer uma reação alérgica grave durante um voo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Brasília, na terça-feira (21).

A intervenção ainda contou com o apoio do deputado federal Daniel Soranz (PSD-RJ), que, assim como Jandira, é formado em medicina. Os dois estavam sentados lado a lado, conversando, quando um comunicado transmitido pelo som da aeronave solicitou a ajuda de médicos que estivessem a bordo.

A deputada federal Jandira Feghali (PC do B-RJ) no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Zeca Ribeiro - 21.mai.2024/Câmara dos Deputados

A passageira, uma mulher jovem, sofreu a reação após comer um biscoito que continha mandioca, alimento a que é alérgica. A presença do ingrediente estava sinalizada na embalagem, mas ela não notou. Seu quadro evoluiu para um edema de glote, quando ocorre o fechamento das vias aéreas.

"A gente teve que abrir a caixa de medicamentos do avião e realizar uma medicação injetável para que ela pudesse melhorar", afirma Soranz. "Um preparou a medicação e o outro aplicou", conta, ao falar do trabalho conjunto com a deputada. O parlamentar diz que o atendimento durou cerca de 40 minutos.

A medicação injetável foi aplicada na passageira por Jandira. Ao ser procurada pela coluna para comentar o episódio, a deputada afirma que usou o antialérgico prometazina, disponível em um dos kits médicos levados a bordo pela tripulação.

"O kit médico é próprio para médicos. Você abre e tem adrenalina, atropina, injeção intracardíaca, tem de tudo ali. Tudo vem com o nome do princípio ativo, não tem nome fantasia", explica a parlamentar.

Ela destaca que, na falta de uma assistência rápida, o edema de glote pode levar à morte. "A passageira saiu bem, [foi] aquela sensação de você ter salvado alguém ali. Se não tem medicação [a bordo], ela podia dançar. O edema de glote fecha mesmo", diz Jandira.

A deputada ainda afirma que, após prestar socorro, retornou ao assento da passageira outras quatro vezes para confirmar se ela estava bem. "No final, ela saiu andando, e eu, na cadeira de rodas", conta a parlamentar do PC do B, aos risos.

Recentemente, Jandira sofreu uma fratura no pé e tem precisado da ajuda de muletas e de uma cadeira motorizada para se locomover pela Câmara dos Deputados. "Foi muito engraçado. A paciente sai andando, e a médica, sentada na cadeira."