Logo depois de Roland Garros e um pouco antes de Wimbledon, fãs de Roger Federer —entre os quais este humilde escriba— ganharam um gostoso afago no coração com o lançamento no streaming de "Federer: Doze Últimos Dias", pela Prime Video.

Asif Kapadia, documentarista britânico por trás dos ótimos e trágicos (Ayrton) "Senna" e "Amy" (Winehouse), teve acesso ao tenista no dia anterior ao do anúncio público da aposentadoria —14 de setembro de 2022—, quando Federer gravou o vídeo que iria ao ar no dia seguinte. E cola no homem até o pós-Copa Laver, torneio amistoso organizado pelo suíço. O período entre os dois acontecimentos é o que batiza o filme.

Não dá para dizer que é um tributo que passa a carreira de Federer a limpo. Tampouco seria ingênuo chamar o longa com menos de uma hora e meia (ou um set disputado de Nadal) de "retrato intimista", ainda que seja a intimidade de um cavaleiro suíço que falou quatro palavrões na vida.

Roger Federer falou quatro palavrões na vida - Daniel Leal-Olivas - 16.jul.17/Reuters

Mas os adeptos do time Federer se sentirão representados. O documentário é sobretudo um registro sincero de como é difícil para um atleta que viveu a plenitude de seu esporte dizer adeus.

Os áudios de Federer revelam o tremendo respeito que tinha por Rafael Nadal, de quem era amigo. Era praticamente um casal na linha "você me completa… mas a gente tem que jogar um contra o outro". Se tinha um vilão, ele chegou depois, Novak Djokovic. E Federer também faz um mea culpa ao dizer que não deu o devido valor ao sérvio, que soube evoluir para entrar de penetra na relação da dupla.

Porém, na hora de citar uma partida marcante entre as cerca de 1.500 que disputou, Federer lembra um confronto contra Pete Sampras, na grama de Wimbledon, seu torneio favorito. Eram só as oitavas de final, mas Federer comemorou a vitória diante do tetracampeão consecutivo do torneio como se fosse título.

E isso é algo que, na tola opinião deste escriba, faz dele maior que Nadal ou Djokovic. Federer teve que limpar o terreno da geração anterior, duelar com Sampras na grama, com Andre Agassi nas quadras rápidas, e teve até um duelo contra Gustavo Kuerten em Roland Garros (no qual o brasileiro deu aula).

E, claro, tem o estilo Federer. Ao longo do documentário, são muitos os que usam palavras como elegância ou precisão. Mas a melhor definição é de John McEnroe: "Nenhum indivíduo é maior que o esporte; Roger está perto de ser essa pessoa".

No fim, ainda tem o depoimento emotivo de Mirka, ex-tenista que se tornou mulher e mãe dos quatro filhos do casal. Ela diz que o mais triste é não vê-lo mais jogar, adorava vê-lo jogar. Nessa hora a pessoa mais íntima de Roger se torna tão torcedora quanto qualquer um de nós.

Round 38 – Sem a(ventura)

Este escriba estava surpreso com a estabilidade da Série A. Mas nos últimos dias as coisas voltaram ao eixo com a saída de Cuca do Athletico-PR (autodegola, ao que parece) e a de Jair Ventura, que estava no Atlético-GO e não está mais entre nós. Enquanto isso, o Vasco fala em volta de Ramón Díaz. Sugestão de filme de morto-vivo para a diretoria cruzmaltina: "Meu Namorado É um Zumbi".

Comentário de TV 1, em Botafogo x Athletico-PR, a filosofia do merecimento: "O Botafogo não mereceu o resultado, mas o que é merecimento pra gente? Merecimento é quando o time não desiste, e o Botafogo não desistiu".

Comentário de TV 2, em França x Holanda, quando a ordem dos fatores altera o produto: "Essa substituição do Giroud pelo Thuram é o famoso seis por meia dúzia. Por que não inicia com o Giroud primeiro e depois coloca o Thuram para dar um gás a mais? Então, assim, é uma substituição que não cabe na minha mente".