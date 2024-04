A nova regência verbal do verbo cobrar é um animal curioso que já anda livremente por nossas ruas, à espera apenas de documentos oficiais para tomar assento sem ruído na norma culta brasileira. Eu disse "sem ruído" porque circular o bicho já circula, e como.

Um Google rápido revela o apetite com que nós, jornalistas, temos usado o que na língua escrita é uma relativa novidade, do tipo que provoca azia em gramáticos tradicionalistas e seus repetidores acríticos espalhados pelas "páginas de português" da internet.

"Haddad cobra Congresso por compensação na desoneração da folha." "Ciro Nogueira cobra deputados do PP." "Bolsonarismo ganha vida própria e cobra deputados por alinhamento ao PT." "Lula cobra ministros a viajarem mais." "Fiesp cobra deputados."

A regência correta do verbo cobrar é 'Haddad cobra do Congresso compensação na desoneração da folha' e não 'Haddad cobra Congresso por compensação na desoneração da folha' - Pedro Ladeira - 10.abr.24/Folhapress

A coisa soa tão natural, tão enraizada na oralidade, que você deve estar se perguntando o que há de novo em tais construções. Vamos lá: segundo todos os guias de regência verbal —e aqui me refiro a todos mesmo, os conservadores e os atualizados—, uma frase como a primeira do parágrafo acima deveria ser reescrita como "Haddad cobra do Congresso compensação etc.".

Sim, cobrar é e sempre foi um verbo transitivo direto e indireto, mas os termos trocaram de lugar. Pelo menos por escrito, em situações de menor informalidade —como é ou deveria ser o caso dos títulos da imprensa, pois não?—, costumávamos cobrar algo de (ou a) alguém, em vez de cobrar alguém por (ou a) algo.

Intrigado ao me dar conta do enorme espalhamento do novo cobrar, que não me parece explicável apenas pelo já proverbial "baixo nível do português do jornalismo de hoje" e tal, fui consultar a "Gramática do Português Brasileiro Escrito" (Parábola), de Vieira e Faraco, que tem os mais arejados, ainda que não exaustivos, guias de regência disponíveis no mercado nacional.

Encontrei lá os seguintes exemplos: "O banco cobrou dos aposentados uma taxa exorbitante. A cantina da escola teve de cobrar aos alunos todas as despesas que ainda não foram pagas". E só. Como se vê, nada que se pareça com "Lula cobra ministros a viajarem mais".

Importante deixar claro que não estou cobrando dos meus colegas a regência consagrada de cobrar —e muito menos cobrando meus colegas por a contrariarem. Apenas observo a língua se mexendo. É fascinante.

Não duvido que um dia todos escrevamos assim, com a aprovação dos bedéis. Ou não; o tempo dirá. O certo é que a regência verbal —"o regime sintático dos verbos, marcado pela exigência de complemento (com ou sem preposição) ou pela sua dispensa", nas palavras de Vieira e Faraco —sempre foi terreno instável, sujeito a deslizamentos e reacomodações.

Bom exemplo é o do verbo namorar. Os mais conservadores admitem apenas que seja, vá lá, intransitivo ("Estou namorando"), mas de preferência transitivo direto ("Estou namorando fulana").

Até o século 19 era mesmo assim, mas faz tempo que a fala criou uma transitividade indireta ("Estou namorando com fulana") que os melhores dicionaristas e gramáticos já sancionam.

O mais interessante é que novas regências acabam por interferir no sentido —ou seria o inverso? Namorar com alguém soa como uma ação menos unilateral, mais compartilhada e ao mesmo tempo mais transitória —quer dizer, mais moderna.

Da mesma forma, o novo uso de cobrar empresta ao verbo conotações de repreender e pressionar que não faziam parte do seu elenco original de sentidos.