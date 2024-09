Blusa de manga longa com dedeira, porcelanato brilhante, o aumento escandaloso da minha leucodermia gutata, qualquer reunião de humanos em local sem sofá, pessoas com prazer em ver vídeos de espinhas sendo espremidas, saburra lingual, música que do nada tem uma gargalhada no meio, "cheirinho" para carros, luz fria, quadros dípticos, meu abdômen quando estufa e gente que soca o ar dançando.

Cachorros em carrinhos de bebê, empreendimentos imobiliários vendendo moradias caríssimas de 11 m2 que eles chamam de estúdios, zoomers que desmaiam quando alguém diz que o trabalho deles pode melhorar, fumaça de gelo seco perfumada e qualquer livro que conte a saga de sucesso de um homem branco.

Cachorrinho na rua Oscar Freire - Karime Xavier/Folhapress

Legendas "ô sorte" em fotos de casais que não transam há mais de oito meses, criptomoedas, grupos de corrida, todos os filmes infantis de animação que começam com mães morrendo, pessoas que "amam de paixão", pessoas que falam "aimodeuso" quando veem algo fofo, receitas de tortinhas proteicas e locutores de rádio que berram e exageram naquela voz intolerável de quem fez curso para ser um locutor de rádio que berra e exagera naquela voz intolerável.

Dentes muito brancos, portaria eletrônica, jantarzinho que você inventou de dar em casa num dia em que acordou insuportavelmente feliz e não consegue mais desmarcar no fim da tarde quando está deprimidíssima, amigo que te chama para almoçar na casa dele e deixa você rachar o iFood, aquele bigode que faz a voltinha para cima, o cara aqui do lado cantando "Bebets vambora" sem parar porque está escrevendo uma matéria sobre os perigos das bets e médicos charlatões da "medicina integrada" que vendem tratamentos com soroterapia.

Menor de idade em sites de apostas - Pedro Ladeira/Folhapress

A frase "perdendo os traços da juventude", a frase "vou ver o que meu marido acha e te falo", a frase "gratidão define", a frase "vai dar bom", a frase "é sobre", a frase "alugou um triplex na minha cabeça" e jejum intermitente.

Chá de cozinha, chá de bebê, chá revelação, chá de lingerie, lista de casamento, casamento em outra cidade, casamento na igreja, valsa dos noivos, ficar noivo, dizer que ficou noivo, mesversário e a moda dos tios que fazem uma festa de debutante quando completam 50 anos.

Sandália plataforma com sola de cortiça, sandália anabela com salto de cortiça, sandália meia pata com sola de cortiça, tamanco com salto de cortiça e sapatos peep toe com sola de cortiça.

Mulheres com clitorão de 22 centímetros e a voz do Maguila jurando que não tomam bomba e só estão daquele jeito porque dormem bem e bebem água várias vezes ao dia.

Feministos que olham no fundo dos seus olhos e dizem "eu não sou legal" acreditando que assim estarão completamente isentos de você achar que eles não são legais afinal foram legalzões em te avisar, gente "alto astral" que olha para alguém que já passou por nove psiquiatras sérios e está há 16 anos medicado para ansiedade e diz "e se você tentasse caminhar cedinho?".

Gente que fala cuspindo, pessoas que não conseguem manter uma linha reta ao caminhar e vão cagando a passada de centenas de outras pessoas, chefes que fazem "massaginha" em colegas durante reuniões, babás de uniforme branco em clubes, gente que acha que xingar os outros em redes sociais é emprego (se ferraram!) e o vizinho que fuma na escada do meu prédio (tô de olho em você).