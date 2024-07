O que faz de nós brasileiros é a implacável capacidade de banalizar barbaridades. O esporte nacional neste país é justificar com voz mansa e sorriso no rosto a arma na cabeça de filhos de diplomatas, desde que negros, por óbvio, a legítima defesa do tiro de fuzil nas costas de João Pedro, de 14 anos, e, mais recentemente, o racismo da extrema direita europeia. Dos criadores do bolsonarismo moderado —movimento cujo slogan era uma arma executando opositores— fomos presenteados com o oxímoro do extremista moderado, desde que seja branco, por óbvio.



Por trás dos debates semânticos sobre o que é a extrema direita e das nuances perdidas na tradução das adjetivações ultra, extrema e radical, está a tentativa de normalizar o extremista. Na forma como foi transplantado ao Brasil, o debate é menos sobre as graduações do extremismo de Le Pen e cia. na França e mais sobre como ficar em paz com a possibilidade de que a única via capaz de barrar forças progressistas seja, a curto prazo, versões higienizadas do neofascismo.



Conceitos não são realidades objetivas; partem de uma posição política. Conceitos são relacionais: faz sentido falar em extrema direita em relação ao espectro francês e ao europeu. Na França, o Conselho de Estado rejeitou, em março deste ano, questionamento do partido de Le Pen após ser enquadrado como extrema direita. No Parlamento Europeu, o partido de Marine Le Pen lidera a nova coalizão de direita no extremo do espectro político europeu, ao lado de Orbán.



Conceitos são históricos. Não é porque Le Pen desinfetou o discurso, distanciando-se de antigos parceiros neonazistas, que o seu programa político-partidário não esteja ainda fincado na ideia de nação em bases étnico-raciais. Não é porque Le Pen suavizou o antissemitismo por razões estratégicas que o seu racismo anti-imigrante e antinegro não seja igualmente definidor de seu extremismo. A diferença é nas costas de quem as botas do extremismo vão pisar e quem vai lambê-las.