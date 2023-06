Ednaldo, presidente da CBF, disse que até o dia 30 de junho haverá definição se Ancelotti vai dirigir a seleção. Porém, se aceitar o convite, provavelmente chegará daqui a um ano, quando terminar o seu contrato com o Real Madrid. Vale a pena esperar?

Os que estão de acordo argumentam que os técnicos campeões do mundo pelo Brasil não tiveram longos tempos no comando e que com Tite o Brasil foi eliminado em duas Copas, a última depois de seis anos de trabalho do técnico. Além disso, a CBF economizaria uma fortuna durante o ano em que não vai pagar o técnico.

Ancelotti deveria morar no Brasil? Imagino que ele gostaria de viver no Rio de Janeiro e de assistir do Arpoador ao belíssimo por do sol no morro Dois Irmãos.

O presidente da CBF precisa ficar atento, pois um ano é muito tempo de vida. Ancelotti pode ter problemas durante este período, mudar de opinião. "A vida dá muitas voltas, a vida nem é da gente (João Guimarães Rosa)."

A CBF continua à espera do técnico Carlo Ancelotti - Pierre-Philippe Marcou - 3.jun.23/AFP

Não existe também nenhuma certeza de que o Brasil com Ancelotti vai brilhar e/ou ser campeão do mundo. Tite não foi o único responsável pelas derrotas. A seleção tem também outros problemas, individuais e psicológicos.

Imagino que já exista no inconsciente coletivo uma insegurança emocional que é transmitida de uma seleção a outra e até aos garotos, uma das explicações da eliminação da seleção sub-20 para Israel, nas quartas de finais do recente Mundial, como aconteceu com o time principal nas duas últimas Copas.

Independentemente da atuação e do resultado do jogo de sábado (17) contra a Guiné, o Brasil, precisa de melhores laterais, de um ou dois grandes meio-campistas e de um centroavante. Há bons jogadores nessas posições, mas não do nível de uma grande seleção. Todos os outros times possuem também deficiências. Antes do Mundial de 2022, havia umas oito seleções mais ou menos com a mesma chance de ganhar o título.

Ver Modric atuar na vitória por 4 a 2 da Croácia sobre a Holanda pela Liga das Nações tornou mais evidente a falta de um craque meio-campista na seleção brasileira. Modric, com 37 anos, desliza pelo campo com uma excepcional lucidez, de saber o momento certo de segurar a bola e de tocá-la rapidamente, com beleza e eficiência. Ele me lembra Didi, o Príncipe Etíope, como era chamado por Nelson Rodrigues, que, com um passe de trivela, com o lado externo do pé, fazia a bola contornar o corpo do adversário para chegar ao companheiro.

A Croácia enfrenta neste domingo (18) a Espanha na final da Liga das Nações. Não há favorito. São duas equipes que se destacam por aproximação, troca de passes e domínio da bola no meio-campo. Porém faltam grandes atacantes pelo meio e pelo lado. Já o Brasil tem Neymar e Vinicius Junior, dois excepcionais atacantes, mas não possui um grande meio-campista para atuar ao lado de Casemiro, além de não priorizar o controle da bola no meio-campo.

No meio de semana, vi a estreia de Bielsa no comando do Uruguai. Ele não convocou os jogadores de mais destaque, veteranos, como Suárez e Cavani, ou jovens, como Valverde e Arrascaeta. Bielsa queria conhecer os garotos, vários da seleção campeã do mundo sub-20. Descobrir talentos e formar ótimos conjuntos são características do treinador. Impressiona-me como o Uruguai, com uma população igual à de Belo Horizonte, possui tantos jogadores de destaque mundial.

Bielsa é um treinador bastante elogiado, mesmo sem títulos. Guardiola já disse que Bielsa é o melhor do mundo. Bielsa é o único técnico do mundo festejado pelos fracassos.