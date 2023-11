O futebol possui segredos e logicas próprias. O Brasileirão, um campeonato longo e com pontos corridos, é o guardião, sustentação da importância da razão. No inicio da competição, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG eram os favoritos —e continuam sendo nesta reta final, apesar da enorme vantagem que o Botafogo tinha no final do primeiro turno.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Ninguém acredita mais que o Botafogo será o campeão, nem o Biriba, nome do famoso cachorro, símbolo do Botafogo nos anos 40 e 50. E se ganhar o titulo? Nada é impossível. No futebol, há varias lógicas que se cruzam pelo caminho.

Tiquinho Soares e Nonato na partida Botafogo 1 x 1 Santos - Ricardo Moraes/Reuters

Tenho visto no Brasil e na Europa muitas partidas com grande número de chances claras de gols, algumas vezes para os dois times. A partida fica mais prazerosa, embora a maioria absoluta das oportunidades de gols seja perdida. Não se pode confundir também chances claras de gols com finalizações. Uma equipe pode finalizar mil vezes e não ter uma única clara oportunidade de gol, ou ao contrário, ter muitas chances de gols sem finalizar.

Esta quarta (29) é dia de clássico decisivo e histórico entre Flamengo e Atlético-MG, para lembrarmos de Zico, Reinaldo e outros craques. As duas equipes vivem ótimos momentos. Diferem nos detalhes na maneira de jogar. O Flamengo atua com quatro defensores, dois volantes, um meia de ligação, dois pontas abertos e agressivos e um centroavante, enquanto o Galo joga com dois volantes, dois armadores pelos lados (meias pontas como gostam de dizer), além de uma dupla de atacantes.

Hulk comemora gol durante partida entre Atlético-MG e América-MG - Pedro Souza/Atlético

O Flamengo teve uma equipe fascinante na época de Jorge Jesus, porque havia associação de um ótimo jogo coletivo com a escalação dos melhores jogadores. Esta parceria é uma marca das grandes equipes da história.

Muitas equipes do futebol brasileiro e mundial preferem uma postura tática intermediaria entre a do Flamengo e a do Atlético-MG, com um ponta rápido e driblador apenas de um lado e do outro um armador que participa mais da marcação e da construção de jogadas.

Qual será a formação tática do Palmeiras contra o América? O time tem alternado o esquema com três zagueiros e dois alas com o da linha de dois zagueiros e dois laterais. Mais importante que a formação tática é a qualidade dos jogadores e a seriedade profissional. O Palmeiras joga cada partida como se fosse a ultima, a do titulo.

O Grêmio, quarto colocado, é dividido entre um ótimo ataque e uma fraca defesa. Esse desequilíbrio não leva a títulos. Uma das razões da equipe sofrer muitos gols é a de que quando o meio campo avança trocando passes com o ataque, os zagueiros continuam próximos da grande área, deixando enormes espaços entre os dois setores, uma deficiência comum em outras equipes brasileiras. O Grêmio atua como na época em que seu técnico atual, Renato, era um excepcional atacante.

O uruguaio Luis Suárez, atacante do Grêmio - Diego Vara/Reuters

Por outro lado, se os zagueiros adiantam demais e atuam na linha do meio campo, como fazem algumas equipes europeias, costumam sobrar grandes espaços nas suas costas. Penso que a melhor solução seja posicionar os zagueiros entre o meio campo e a grande área.

A disputa para fugir do rebaixamento está tão emocionante quanto à para ser campeão. Pena que alguns times poupem jogadores de acordo com seus interesses e prejudiquem outras equipes que dependem desses resultados. O Cruzeiro, com um belo gol do jovem Robert, 18 anos, venceu o Goiás e aumentou bastante suas chances de continuar na primeira divisão. Este é o momento de a onça beber água, como diziam na minha infância.