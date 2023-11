A avalanche do Palmeiras na goleada por 5 x 0 contra o São Paulo se repetiu no segundo tempo contra o Botafogo. A expulsão discutível de um jogador do Botafogo e o pênalti perdido por Tiguinho, uma falha do árbitro, quando o jogo estava 3 x 1, contribuíram para a reação espetacular e a vitória do Palmeiras por 4 x 3.

O jovem Endrick brilhou intensamente. O domínio da bola com o joelho direito, ajeitando para finalizar com precisão com a perna esquerda, foi magistral. A nova formação tática do time, com Endrick formando dupla com outro atacante, fez muito bem ao garoto, com mais espaço para usar sua incrível velocidade e habilidade. Antes, Endrick tinha um posicionamento fixo, de centroavante, de costas para o gol, ou de ponta.

Endrick na partida Botafogo 3 x 4 Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Dizer que Abel Braga deveria ter escalado Endrick como titular há mais tempo é uma crítica insensata. Ao contrário, Abel agiu corretamente ao preservar o jovem, pois ele entrava durante o jogo e geralmente atuava mal.

A atuação de Endrick contra o Botafogo pode se tornar um marco, o inicio de uma fenomenal carreira, que brevemente continuará no Real Madrid, que já o contratou. Mas ainda é cedo para prever até onde ele poderá chegar. Haverá muitas pedras no caminho.

Vi e vivi reações espetaculares no futebol. Em 1966, na final da Taça Brasil, o Santos de Pelé, o melhor time do mundo, ganhava por 2 x 0, no Pacaembu, e no segundo tempo o Cruzeiro virou para 3 x 2.

As grandes viradas do placar e tantos outros fatos espetaculares e inesperados ocorrem por inúmeros motivos, conhecidos e desconhecidos, previstos e surpreendentes. Querer explicar o inexplicável com uma única razão, por melhor que sejam os argumentos, é uma tentativa soberba e falaciosa.

Na noite do dia 2, no jogo entre São Paulo e Cruzeiro, Alison se preparava para ser substituído quando outro jogador se contundiu e ele teve de continuar. Alison deu o passe do gol da vitória por 1 x 0. O acaso esteve novamente presente. O Cruzeiro, mais uma vez, jogou bem e perdeu porque não fez gol.

Luciano comemora o gol do São Paulo contra o Cruzeiro - Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Agência O Globo

"Tudo parece fácil e concatenado quando ganhamos, tudo parece disperso e difícil quando perdemos. No entanto, é por tão pouco que se ganha e se perde. O apito final estabiliza violentamente aquilo que, no transcorrer do jogo, parece um rio catastrófico de mil possibilidades, a nos arrastar com ele". (Nuno Ramos).

Tive na vida várias fases de tentar explicar tudo. Quando era atleta, só entendia alguns lances após as partidas. Executava sem saber e sem compreender. É o saber inconsciente. Sabia, mas não sabia que sabia.

Tostão à frente de Rivellino em partida Corinthians x Cruzeiro no fim dos anos 60 - Acervo Folhapress

Quando formei em medicina e tornei-me professor, achava que podia explicar todos os sintomas e detalhes que ocorriam com os pacientes. Com o tempo, percebi que quanto mais estudava, trabalhava e sabia, mais precisava aprender.

O tricampeão mundial de futebol, médico e colunista da Folha, Tostão, examina a garganta do repórter-fotográfico Eduardo Knapp, com 40°C de febre, durante a Copa de 2002, na Coreia do Sul - Juca Varella - 1°.jun.02/ Folhapress

Como comentarista, especialmente na televisão, por ficar mais exposto e avaliado pelos telespectadores, tentava explicar tudo o que acontecia em um jogo. Futebol é muito complexo, nós é que tentamos simplificá-lo com racionalizações. Pior é não ter nada para explicar. Pior ainda é explicar sem saber. Algumas vezes damos muita importância a fatos que têm pouca ou nenhuma importância.

"Os que têm estudo explicam a claridade e a treva, dão aulas sobre os astros e o firmamento, mas nada compreendem do Universo e da existência, pois bem distintos no explicar é o compreender e quase sempre os dois caminham separados" (João Ubaldo Ribeiro, "O Albatroz Azul").