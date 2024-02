Os três clássicos do último final de semana no Brasil foram muito fracos. Nas três partidas houve 102 faltas, um horror. Na vitória por 3x1 do Manchester City sobre o Brentford, pelo Campeonato Inglês, houve quatro gols e cinco faltas.

Lance de Brentford 1 x 3 Manchester City, em Londres - David Klein/Reuters

Flamengo e Atlético-MG, que, nitidamente, possuem elencos muito superiores, fizeram partidas equilibradas contra Vasco e Cruzeiro. O Galo lançou umas quinhentas bolas longas da defesa para o ataque sem nenhuma eficiência. Não existia meio campo. A bola ia e voltava rapidamente. O Cruzeiro fez um bom jogo, de acordo com a expectativa, o que aumenta a esperança de que a equipe possa fazer neste ano um Brasileirão superior ao do ano passado. O gol do jovem João Pedro foi belíssimo.

O Flamengo, mesmo com um elenco e um time tão bons, foi uma equipe burocrática contra o Vasco, com cada jogador fixo em uma posição. De La Cruz atuou toda a partida pela direita, o que limitou a sua atuação. Fora o pênalti perdido por Gabigol, o Vasco teve as mais claras chances de gols.

Vasco e Cruzeiro marcaram muito bem, alternando uma marcação mais recuada com a marcação por pressão para recuperar a bola. A dificuldade das duas equipes ficará evidente quando enfrentarem equipes do mesmo nível ou inferiores, pois terão de ter mais domínio da bola e do jogo.

O Palmeiras foi um pouco melhor que o São Paulo, mas faltou mais qualidade individual e mais repertório ofensivo. O São Paulo ganhou confiança após o bom trabalho de Dorival Junior no ano passado, o que aumenta as chances de a equipe disputar os primeiros lugares no Brasileirão, o que não ocorre há muito tempo. Lucas fez falta. Nikão, que foi um dos pontos fracos do Cruzeiro no ano passado, na luta para fugir do rebaixamento, não pode ser uma boa opção na equipe do São Paulo, a não ser que recupere os melhores momentos que teve no Atlético-PR. Seria Nikão um desses jogadores que se destacam em apenas em um clube devido a circunstâncias especiais?

Mayke (Palmeiras) e Nikão no lance da partida no Mineirão - Douglas Magno/AFP

Dorival Junior, treinador da seleção, esteve presente nas três partidas. Ele teria dito, segundo noticiários, que pretende aumentar na convocação o número de jogadores que atuam no Brasil. Fiquei preocupado. Espero que ele não se comporte como um Pachecão ou como um Policarpo Quaresma, personagem do inesquecível livro de Lima Barreto. A convocação de alguns jogadores que atuam no Brasil é esperada desde que não sejam muitos. A referência principal de Dorival Junior deveria ser a qualidade individual e coletiva do que é feito nas principais equipes europeias.

O diretor do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, ótimo profissional, com experiência em vários clubes do Brasil, será o diretor de futebol da CBF, com a função de comandar a logística de todas as seleções. Isso é muito importante. Porém, no meu mundo ideal, a seleção precisa também de um coordenador técnico, com conhecimentos de detalhes do jogo, para ajudar Dorival na tomada de decisões, como ocorreu na conquista do mundial de 1994, quando o coordenador técnico Zagalo ajudou bastante o treinador Parreira. Sei que isso raramente ocorre no mundo real do futebol.

O mundo real é diferente do ideal. No meu mundo ideal, queria assistir aos jogos de futebol e acompanhá-los com o olhar de um poeta, para aproveitar melhor a beleza do espetáculo. No meu mundo real, preciso ser também um analista pragmático, técnico e tático. Tento unir os dois mundos. Muitas vezes não consigo.

Um quer ser mais importante que o outro. Os dois se estranham.