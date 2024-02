Adoro ler livros, filmes, poesias e fatos que vi, vivi e que me deram prazer e emocionaram minha alma. Assisti várias vezes ao filme "Casablanca". Conheço um médico que viu o filme 26 vezes. Qual seria o mistério? O olhar enigmático da artista Ingrid Bergman, como o da Mona Lisa, a postura viril e sedutora de Humphrey Bogart ou a belíssima música, "As Time Goes By", cantada ao piano por Dooley Wilson?

Li o livro que inspirou e assisti várias vezes ao filme "O Homem de la Mancha", obra-prima da literatura, escrita por Miguel de Cervantes, estrelado por Peter O'Toole e Sophia Loren. A música "Sonho Impossível" é magistral, escrita por Laurence Rosenthal, que fica ainda mais bonita cantada em português por Maria Bethânia. Todos precisamos de sonhos impossíveis, pois a realidade é, às vezes, entediante.

Gostaria de rever Didi pegar a bola dentro da rede do Brasil após o gol da Suécia na final da Copa de 1958, colocá-la debaixo do braço, levantar a cabeça, empinar o nariz e caminhar até o meio campo, como um príncipe etíope, como Nelson Rodrigues gostava de chamá-lo. A postura triunfante de Didi deu confiança e inflamou a todos na virada para a conquista do título.

Gostaria de rever o passe que dei para Clodoaldo fazer o gol de empate do Brasil contra o Uruguai na Copa de 1970. Esperei uma fração de segundos para colocar a bola no instante certo de acordo com a velocidade que chegava Clodoaldo. Como se vê, não sou nada modesto.

Gostaria de rever o gol de Romário na Copa de 1994 contra a Holanda. Bebeto deu o passe e Romário chegou um pouco distante da bola. Se esticasse a perna perderia o gol. Ele deu um salto e com as duas pernas no ar, tocou com a direita no canto. Eu e o mestre Armando Nogueira fomos depois do jogo para os estúdios da TV Bandeirantes para ver o lance em vários ângulos e tentar entender a genialidade de Romário.

Romário comemora seu gol na vitória do Brasil contra a Holanda, por 3 a 2, na Copa de 1994 - Ormuzd Alves - 9.jul.94/Folhapress

Gostaria de rever o gol de Ronaldinho contra os ingleses na Copa de 2002, quando ele, da intermediária, jogou a bola por cima do goleiro. Não foi por acaso como muitos dizem até hoje. Eu, que tinha sido campeão do mundo como jogador, presenciei e vibrei, dentro do estádio, como cronista e torcedor, com o título conquistado pelo Brasil.

Gostaria de rever tantos momentos espetaculares, como o de Maradona contra a Inglaterra na Copa de 1986, o gol mais bonito de todas as Copas. Gostaria de rever jogadas dos grandes craques da história do futebol brasileiro e mundial.

Gostaria de rever as duas vitórias do Cruzeiro contra o Santos na conquista da Taça Brasil de 1966. No Mineirão, na vitória por 6 x 2, o rei do jogo foi o craque Dirceu Lopes, e não Pelé.

O futebol, antes de ser uma competição, um jogo de técnica e de tática, é um esporte lúdico, belo, emocionante e surpreendente. O futebol é um exemplo da relatividade das coisas e do mundo.

Na coluna anterior, escrevi que uma das principais razões da superioridade do futebol europeu sobre o do Brasil e da América do Sul é o maior desenvolvimento, econômico, social, cultural e tecnológico, que origina a formação de melhores estruturas e de profissionais mais bem preparados. Evidentemente há exceções, existem no Brasil setores de grande progresso.

Os times, além de contratarem os melhores jogadores de outros continentes, tiveram nas últimas décadas a importante ajuda de grande número de imigrantes. Já entre seleções, a superioridade dos europeus diminui bastante ou inexiste, ainda mais quando surge um Messi.