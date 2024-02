No domingo, o Palmeiras jogou muito bem, poderia ter goleado, mas nos últimos minutos o Corinthians fez dois gols e empatou, graças a uma sequência de lances inacreditáveis, imprevisíveis, que vão além do imponderável. O acaso não é estranho, um mistério. São fatos comuns, frequentes, que fazem parte do futebol, mas que não sabemos quando e onde vão ocorrer.

Após a partida, um repórter perguntou a Abel Ferreira sobre as razões do resultado tão surpreendente. Ele, com ironia e razão, disse que não deu para treinar os últimos minutos do jogo.

Escutei milhares de comentários técnicos, táticos, emocionais sobre os motivos dos dois gols no fim da partida, como se a ciência esportiva soubesse explicar até o inusitado.

Estranho foi também a falha do excelente goleiro Weverton, que tinha condições para defender e tirou o braço, provavelmente para evitar um escanteio no final da partida quando o jogo estava 2x1 para o Palmeiras. Discordo totalmente das opiniões de que Weverton falhou no primeiro gol, assim como Cássio no primeiro gol do Palmeiras. Nem Courtois pegaria as duas bolas.

Jogadores do Brasil lamentam derrota para a Croácia na Copa do Qatar - Han Yan - 9.dez.2022/Xinhua

O jovem Endrick teve uma belíssima atuação, jogando da intermediária para o gol e com um centroavante à sua frente, diferentemente do início de seus jogos na equipe, quando atuava mais adiantado, de costas para o gol entre os zagueiros. Sua incrível velocidade e suas finalizações são notáveis. O fato de Endrick não ser um fantasista, um driblador com efeitos especiais não impede que ele se torne um craque, ainda não é. O talento vai muito além da habilidade.

Apesar de alguns momentos de grosseria, as entrevistas de Abel Ferreira são ótimas, pelas análises técnicas e táticas e também por suas críticas à desorganização, ao calendário e aos péssimos gramados. Abel diminuiu as reclamações agressivas contra os árbitros e auxiliares. Outros treinadores costumam ser agressivos durante as partidas, como Fernando Diniz do Fluminense. Pior ainda, lamentável, foi Mano Menezes ter chamado o jogador Yuri Alberto de burro durante uma partida do Corinthians.

No futebol, sempre existiram treinadores com diferentes comportamentos durante as partidas. O gordo Feola, campeão do mundo em 1958, costumava cochilar durante o jogo. Acordava e gritava: "vamos lá".

Muitos acham que os treinadores brasileiros, por falta de atualização, são os principais responsáveis pela queda e pelos insucessos das seleções brasileiras. Não é bem assim. Os nossos treinadores são bem preparados, embora não tenham a experiência de trabalhar em grandes equipes da Europa, onde estão todos ou quase todos titulares da seleção. Isso poderá ser um problema para Dorival Junior.

O nosso futebol possui deficiências dentro e fora de campo. As várias e recentes derrotas das seleções brasileiras não são por causa apenas das trapalhadas recentes do presidente da CBF para contratar o novo treinador. Os problemas são mais antigos. Com frequência surgem inúmeros palpites para explicar o declínio da seleção. Cada vez mais tentam demonizar, cancelar Neymar devido suas bobices fora de campo, como se ele fosse um pária. Desprezam seu enorme talento.

Penso que a principal razão da inferioridade atual do futebol brasileiro e sul-americano em relação aos europeus é o atraso de nosso desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Eles evoluíram muito mais nas últimas décadas. O progresso econômico gera melhores estruturas de trabalho e de formação de profissionais, em todas as atividades, incluindo o futebol.