Nos últimos dias, morreram três importantes e bem-humorados jornalistas esportivos. Eu gostava dos comentários irreverentes e eficientes de Washington Rodrigues. Trabalhei com Silvio Luiz na TV Bandeirantes e na Copa do Mundo de 1994. Suas narrações das partidas eram deliciosas, pelos alegres bordões e pela sensibilidade na percepção dos mínimos detalhes de um jogo.

Na Copa de 1998, passei 40 dias na França, comentando as partidas pela ESPN Brasil. Foram momentos inesquecíveis, junto com Antero Greco, Milton Leite, José Trajano, Paulo Calçade, Juca Kfouri (cedido pela TV Cultura), Paulo Soares, André Kfouri e tantos outros excelentes profissionais. Costumávamos jantar em um restaurante italiano ao lado do centro de imprensa. Antero me ajudou a planejar uma viajem de férias pela Itália.

Antero Greco era uma pessoa especial. Ele tinha sempre comentários inteligentes, irônicos e amáveis. A vida é um suspiro.

Washington, Antero e Silvio partiram - Reprodução/Rodrigo Capote/Folhapress

Melhor do mundo

Cresce no Brasil e em todo o planeta o desejo de que Vinicius Junior seja eleito pela Fifa o melhor do mundo no ano. Quando Vinicius passou a ser um guerreiro, símbolo da luta contra o racismo no futebol, havia o temor de que a responsabilidade e os desafios prejudicassem as suas atuações. Ocorreu o contrário. Ele se agigantou, percebeu que, quanto melhor jogasse, sua luta teria mais respostas positivas.

Vinicius Junior desperta em uma pequena minoria o ódio e o sentimento racista, por não suportarem a glória e alegria de um negro. É o racismo cultural, absurdamente presente há várias gerações.

Os grandes craques, em todas as atividades, são os que unem o enorme talento com a gana, a perseverança, a ambição de fazer cada vez melhor, de ultrapassar os limites, de ir além. Por outro lado, quanto mais alguém brilha, mais aumenta a pressão para ser campeão e o grande destaque. Alguns não suportam a pressão, diminuem a qualidade ou desistem por algum tempo para cuidar da saúde mental, como vimos com grandes atletas, especialmente nos esportes individuais.

Ainda é cedo para saber quem será o melhor do mundo deste ano, já que teremos ainda a final da Liga dos Campeões, além de jogos pela Eurocopa, pela Copa América e pelos campeonatos nacionais. Desde Kaká, em 2007, o Brasil não tem um craque eleito pela Fifa. Esse tempo coincide com as eliminações do Brasil nas últimas quatro Copas do Mundo.

Com a ausência de Neymar, Vinicius é, neste momento, o único grande protagonista mundial da seleção. O Brasil tem muitos excelentes jogadores em todas as posições, porém os fenômenos são decisivos para as conquistas de uma Copa do Mundo. Quem sabe Neymar volte a jogar como nos seus melhores momentos e, junto com Vinicius, entrosado com ele, encante o mundo.

Vinicius Junior celebra o título do Campeonato Espanhol - Ana Beltran - 12.mai.24/Reuters

As partidas do Brasileirão foram suspensas por duas rodadas por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Este domingo não será dia de futebol no Brasil, mas veremos a decisão do Campeonato Inglês.

Os times brasileiros, como se esperava, mostram, apesar de alguns tropeços, nítida superioridade sobre os adversários do continente na Copa Sul-Americana e na Libertadores. Isso cria uma ilusão, uma análise equivocada de que o futebol que se joga no Brasil é uma maravilha e taticamente moderno.

A comparação das equipes brasileiras deveria ser com os principais times europeus. Continuamos muito abaixo, o que não acontecia em outras décadas. Os times necessitam marcar e avançar em bloco, como já fazia a Holanda na Copa de 1974, há 50 anos.