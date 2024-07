A festa de abertura das Olimpíadas foi maravilhosa, emocionante, humana e inédita. A transmissão do SporTV, comandada por Milton Leite, foi excelente. Desfrutei da cerimônia e matei a saudade da cidade, onde estive meses atrás em férias.

Nada mais prazeroso do que caminhar, flanar pelas ruas de Paris, pela praia de Ipanema para ver o pôr do sol e andar pela praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Gostei de ver dias atrás Raí participar do transporte da chama olímpica até Paris. Ele, além de ídolo do Brasil e da França, simboliza o cidadão e o atleta lúcido e correto.

Show de luzes na Torre Eiffel durante a cerimônia de abertura dos Jogos - Stephanie Lecocq/AFP

Quero ver um pouco de todos os esportes, até o badminton. Espero que os jornalistas presentes nas competições sejam didáticos sobre as regras e os detalhes de cada esporte. Quando se conhece os detalhes fica mais prazeroso. Não basta torcer, é preciso compreender.

Esta preocupação em ser didático deveria ser habitual no futebol. A maioria não sabe o que é marcação alta e baixa, atacar a bola, o espaço, extremos desestruturantes, quebrar linhas, o uso do verbo entregar no sentido de corresponder e tantas outras palavras e expressões. "As palavras existem para dizer e não para enfeitar" (Graciliano Ramos).

Na primeira rodada do futebol feminino, o Brasil venceu a Nigéria por 1 a 0. O time teve boa atuação, mas precisa melhorar coletivamente para ter mais chance de vencer seleções fortes como Espanha, EUA, Alemanha e outras.

Neste domingo (28) o Brasil enfrenta o Japão. Contra a Nigéria, a equipe estava muito espaçada, deixando grandes espaços entre os setores, além de abusar das bolas longas da defesa para o ataque.

Independentemente do desejo tático, a deficiência coletiva do futebol feminino é a mesma do masculino. Meio campo avança e os zagueiros continuam colados à grande área, deixando grandes espaços entre os dois setores para o adversário.

Obviamente, muitos outros fatores entram em campo. Ganha-se e perde-se de várias maneiras. Como diz o chavão, o campo fala. O problema é que muitas vezes não entendemos o que acontece no gramado.

Correr e sonhar

Era véspera da disputa final pela medalha de ouro na prova de maratona feminina. Maria era finalista brasileira. Antes de dormir e depois de dar muitas entrevistas, ela lembrou sua infância pobre no interior. Era conhecida como a menina que corria.

Maria está com 22 anos. Aos 18 foi levada para um grande clube de Belo Horizonte. Ela treinou bastante, ganhou muitas competições até ser finalista para a conquista da medalha de ouro.

Maria não conseguia dormir. Estava ansiosa. Isso acontecia sempre na véspera de uma competição, mas agora era diferente, valia a medalha de ouro. Dormiu e teve um pesadelo.

Estava paralisada. O árbitro deu a partida e ela não conseguia sair do lugar. Foi eliminada. No momento em que era vaiada, acordou aliviada. Pensou "deve ter sido o medo do fracasso".

Depois do pesadelo, se sentiu mais forte, com a certeza de que venceria. Desde o início da corrida manteve uma longa distância para a segunda colocada até terminar a prova. Era medalhista de ouro.

Mais tarde, na festa pela conquista, Maria, depois de telefonar para os seus pais, saiu sem ninguém perceber e foi para o dormitório. Dormiu abraçada à medalha, com imensa alegria e orgulho do dever cumprido. A vida continuava.