De acordo com o IPCC, de 3,3 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas vivem em contextos altamente vulneráveis à mudança climática. Entre 2010 e 2020, as mortes causadas por enchentes, secas e tempestades aumentaram 15 vezes mais nessas regiões em comparação com as menos vulneráveis, afirma o relatório.



Acompanhamos desolados o que se passa no Rio Grande do Sul, que enfrenta temporais que já deixaram 37 mortes e 74 desaparecidos. O impacto dessas chuvas afeta todo o território gaúcho. Nos solidarizamos com todos aqueles que perderam seus entes queridos e/ou tudo que tinham.

Vivemos uma emergência climática. As consequências das mudanças climáticas atingem a nós e os nossos territórios. O último relatório do IPCC mostrou que "os impactos do clima nas pessoas e ecossistemas são mais vastos e severos do que se esperava e os riscos futuros aumentam a cada fração de grau de aquecimento". Os desastres não são naturais, como alguns querem acreditar; eles foram causados e vêm sendo intensificados pelo homem.

Largo Jornalista Glênio Péres, em Porto Alegre - Fernando Oliveira - @fernando_berthold

O negacionismo é financiado em universidades dos EUA por grandes empresas, como JBS e Burger King, para produzir pesquisas que minimizam o impacto da pecuária sobre o aquecimento global, como parte de uma estratégia da indústria da carne para deter políticas climáticas desfavoráveis ao setor do agronegócio e conquistar a opinião pública.

Enquanto isso seguimos tendo políticas ambientais desmanteladas e atacadas no Congresso, que deveria ser a casa não de negacionistas, mas de criadores de políticas de adaptação e mitigação voltadas para a emergência climática.

A mitigação dos impactos em nossas cidades, territórios e vidas e a criação de medidas de adaptação são urgentes e precisam ser feitas pelos governos e casas legislativas. E devem ser discutidas nas comunidades, territórios, escolas e com os mais atingidos.

Veja abaixo algumas indicações de pontos de apoio e campanhas que estão sendo realizadas para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

Caea, Pix para doações: caea.financeiro@gmail.com

Cufa-RS: https://tinyurl.com/mre3ysfv

Governo do Estado do RS: https://tinyurl.com/4w5mvdzn

Em Porto Alegre: Casa de Cultura e Resistência, rua Lopo Gonçalves, 327

Associação de Moradores Jardim Europa, rua Euclides de Almeida, 120

Espaço Marlon e Marcelinho, rua Professor Augusto Osvaldo Thiessen, 40, núcleo 16, bloco C1, Cohab Rubem Berta.

Pix para doações: casadeculturaeresistencia@gmail.com

Defesa Civil de Porto Alegre, rua La Plata, 693 (depósito da Defesa Civil Municipal), das 9h às 18h.

Em Santa Maria, Pix para doações: Liga Indígena: yande@ufsm.br.