Os investimentos realizados pelo setor e o clima favorável, principalmente no primeiro semestre, favoreceram as lavouras de cana-de-açúcar, e a produção da safra 2023/24 deverá atingir o recorde de 678 milhões de toneladas, 11% a mais do que na anterior.

Os números são do terceiro levantamento de safra da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), que estima uma área de 8,35 milhões de hectares de plantio no país, um número menor do que o de 2022/23.

Apesar da área menor, a safra cresce devido ao aumento do rendimento médio das lavouras, que atingirá 81,1 toneladas por hectare, na avaliação da Conab.

O cenário é melhor para o Sudeste, que tem volume estimado de produção de 435 milhões de toneladas, 12% a mais do que na safa anterior. A produtividade média desta região sobe para 85 toneladas por hectare.

Plantação de cana no CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), em Camamu (BA) - Zanone Fraissat/Folhapress

Na região Centro-Oeste, a produtividade será de 80,4 toneladas por hectare, acima das 72,4 toneladas do Sul e das 62,2 toneladas do Nordeste.

Com preços mais favoráveis no mercado externo, devido a dificuldades de oferta por países competidores do Brasil, a produção de açúcar deverá atingir 46,9 milhões de toneladas, 27% a mais do que na safra anterior.

A Conab estima que a produção de etanol de cana atinja 28 bilhões de litros, 5,5% a mais do que em 2022/23. O Sudeste lidera com 15,7 bilhões de litros.

Usina de Álcool São Francisco, em Barrinha, interior de São Paulo - Joel Silva - 25.mai.18/Folhapress

Produção maior de milho e novos investimentos no Centro-Oeste vão levar a produção de etanol vinda deste cereal para 6,1 bilhões de litros nesta safra, 36% a mais do que na anterior.

Deste volume de etanol de milho, 4,4 bilhões serão produzidos em Mato Grosso. Pelos cálculos da Conab, milho e cana-de-açúcar vão gerar 34 bilhões de litros do combustível.

A produção de etanol de milho avança rapidamente no Brasil. O volume a ser produzido nesta safra superará em 36% o da anterior. A evolução maior ocorre em Goiás, onde a safra cresce 55%.



No limite O saldo dos estoques mundiais de açúcar está apertado, segundo a consultoria Stonex. Após uma oferta menor do que o consumo nas safras de 2019/20 a 2021/22, o saldo foi positivo em 2022/23, mas voltou a ser equilibrado em 2023/24.

No limite 2 Segundo a consultoria, a produção mundial desta safra será de 192,4 milhões de toneladas de açúcar, para uma demanda de 192,2 milhões.

Inflação Os preços dos produtos agropecuários subiram 0,69% neste mês no atacado, segundo o IGP-M da FGV. Mesmo com a alta, o acumulado do ano indica queda de 14,7%, uma retração bem superior à da média de 3,5% do IPA (Índice de Preços por Atacado) do mesmo período.

Contribuições Farelo de soja, mandioca e café em grão estão entre os produtos que mais pressionam o índice de inflação. Já leite, feijão, carne bovina e mamão lideraram as quedas no período.

Inteligência...O agronegócio se torna cada vez mais complexo, dinâmico e dependente de uma série de fatores, que vão do mercado internacional, custo do dólar, preços das commodities e de insumos. E, atualmente, cada vez mais do clima.

... artificial A inteligência artificial consegue lidar bem com essa complexidade. O trabalho é feito com uma base grande de dados e a empresa, ao aprender a trabalhar com essas informações, está apta a realizar um melhor planejamento de produção e a operar melhor a logística.

Momento certo Uma empresa de sementes, por exemplo, vai saber melhor quando disponibilizar o produto e em qual município, segundo avaliação de Alexandre Gallotti, da 4intelligence.