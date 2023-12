O direito do consumidor à picanha e à cerveja, destacado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando em campanha, foi atingido parcialmente. A picanha termina o ano com uma queda de 13%, mas a cerveja subiu 7%.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Os dados, ainda provisórios, são da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os definitivos serão divulgados pela instituição na primeira semana de 2024.

O preço dos alimentos voltou a subir neste final de ano, mas a taxa acumulada de janeiro a dezembro é de apenas 0,3%, bem abaixo do ocorrido em anos anteriores.

O primeiro ano do governo Lula está sendo marcado por uma queda geral nos preços das carnes nos supermercados e açougues, com retrações que vão de 8%, para a suína, a 10%, para a bovina e a de frango.

Cortes de picanha prontos para assar - Violeta Yuste/Divulgação

Um componente importante nas despesas diárias dos consumidores de menor renda, no entanto, passou a corroer o poder de compra deles. O arroz disparou.

Na safra 2022/23, o país teve a menor área da história dedicada ao arroz. Com isso, a produção recuou para apenas 10 milhões de toneladas, o menor patamar em 25 anos.

A oferta reduzida respingou nos preços, que acumulam alta de 17% nos supermercados em 2023. No campo, a saca do cereal termina o ano com valores superiores a R$ 130 no Rio Grande do Sul, bem acima dos R$ 91 do início do ano, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Com os preços em alta, os produtores semearam uma área maior para a safra 2023/24 e a produção deverá superar a de 2023. Preços internacionais elevados e mercado externo favorável às exportações, porém, vão manter o cereal com valores aquecidos para os consumidores. O pacote de 5 kg do cereal de melhor qualidade já supera R$ 40.

A queda no preço da picanha passa por um conjunto de fatores, que vão da retração dos preços internacionais à maior oferta interna. A tonelada de carne "in natura" exportada pelo Brasil foi negociada neste ano com retração média de 19% no mercado internacional em relação a janeiro e novembro de 2022.

A produção aumentou e as exportações, crescentes nos últimos anos, perderam ritmo em 2023, e isso refletiu nos preços internos. A arroba de boi gordo, negociada a R$ 318 em 2022 no mercado interno, está em R$ 255 neste ano.

A inflação dos alimentos termina o ano sem grandes pressões neste primeiro ano do governo Lula, mas arroz, feijão, batata e laranja serão fatores de atenção no início de 2024. Leite e açúcar começam o ano com menor pressão.

CONSUMO DE CARNE AUMENTA EM 2024

Cada habitante do país vai consumir, em média, 47 kg de carne de frango no próximo ano, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal). Se confirmado, esse volume supera a média anual deste ano por pessoa, que foi de 46,2 kg.

O consumo de carne suína, em expansão nos anos recentes, estaciona nos 18 kg por pessoa, segundo a entidade. Já o consumo de ovos sobe para 258 unidades, bem acima da média de 242 deste ano.

O Brasil, segundo maior produtor mundial de carne de frango, deverá atingir a marca de até 15,3 milhões de toneladas de produção em 2024. Neste ano, deverá chegar a 14,9 milhões.

Criação de frangos em Ipeúna (SP) - Karime Xavier/Folhapress

Principal exportador mundial dessa proteína, os produtores brasileiros vão colocar 5,3 milhões de toneladas no mercado externo, com crescimento de até 4% sobre o volume deste ano.

A entidade espera também um aumento de produção de carne suína para até 5,15 milhões de toneladas, com alta de 1% sobre o volume deste ano. As exportações, com boa demanda externa, poderão subir para 1,3 milhão, 6,6% a mais. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial.