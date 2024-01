Os portos do Arco Norte tiveram uma movimentação de grãos em 2023 acima da de 2022. A participação deles no total das exportações brasileiras, no entanto, diminuiu.

Os portos da região continuam, porém, elevando a participação nas importações de fertilizantes. Em 2023, o volume total importado pelo Brasil foi de 41 milhões de toneladas. Nas contas do Boletim Logístico da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), divulgado nesta quarta-feira (24), 10 milhões de toneladas passaram pelos portos do Arco Norte.

O volume de importações de adubo pelos portos da região se iguala, pela primeira vez, ao do porto de Paranaguá (PR), tradicional porta de entrada desse insumo.

O volume de importações de adubo pelos portos do Arco Norte se iguala, pela primeira vez, ao do porto de Paranaguá (PR) - Rodolfo Buhrer - 3.dez.2020/Reuters

A participação do Arco Norte nas exportações de soja em 2023 caiu para 34%, após ter atingido 38% em 2022. Santos foi a porta de saída de 30% do volume exportado, abaixo dos 33% de 2022.

Já os portos do Rio Grande (RS) e de São Francisco do Sul (SC) elevaram a participação para 15% em 2023, acima dos 11% do ano anterior.

Dos 102 milhões de toneladas de soja exportadas no ano passado, 28,3 milhões saíram de Mato Grosso, e 11,4 milhões, do Paraná.

O Arco Norte eleva o volume exportado de milho, mas também perde participação no volume total comercializado com o exterior. Foram 23,3 milhões de toneladas, com a participação reduzida para 41,6%, abaixo dos 45% do ano anterior.

A principal redução na região ocorreu no porto de Barcarena, que teve presença reduzida de 19,5%, em 2022, para 15,7%, em 2023, segundo a Conab.

Paranaguá também teve perda na participação no ano passado, mas Santos e São Francisco do Sul imprimiram um ritmo maior de saída. O destaque fica para o porto catarinense, cuja participação no total exportado subiu de 3,7%, em 2022, para 8,2%, em 2023.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os fretes, com o aumento do volume de grãos enviado ao exterior, atingiram patamares elevados. O escoamento de safra recorde de soja e de milho, o atraso na comercialização e dificuldades fluviais de escoamento pelo Arco Norte elevaram os custos.

No mês passado, o custo do transporte de uma tonelada de soja de Sorriso (MT) a Santos (SP) esteve em R$ 520, com aumento de 21% em relação a igual mês de 2022, segundo o boletim da Conab.



Em busca... O agronegócio continua a chamar a atenção do mundo dos negócios. O escritório Pellegrina e Monteiro Advogados, com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, desembarca agora no Centro-Oeste, com olhar em produtores e empresas do setor.

...do agronegócio A abertura de uma filial em Goiânia é um passo importante para atender empresas e seus desafios. Na região, estão grandes produtores de tomate, milho e soja, e a cidade foi escolhida devido à localização privilegiada e estratégica no Centro-Oeste, segundo o escritório.

Soja A alta ocorrida em Chicago nesta semana fez o preço interno reagir. A saca da oleaginosa subiu para R$ 123 no Paraná, um preço, no entanto, ainda distante dos R$ 139 do início do mês, conforme dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada)