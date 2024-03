A produção de grãos na União Europeia deverá ficar abaixo do que se esperava inicialmente. Serão 296 milhões de toneladas. Se o volume for confirmado, no entanto, superará os 292 milhões do ano passado.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Os dados são da Coceral, entidade representante dos compradores de grãos na região. Os números atuais indicam uma redução em relação aos divulgados em dezembro. A queda ocorre devido ao excesso de chuva no plantio.

Incluindo os países que não fazem parte da União Europeia, o volume a ser produzido neste ano fica em 364 milhões de toneladas na Europa, um pouco abaixo do de 2023.

A oferta de trigo pelos 27 países da UE recua para 134 milhões, após ter atingido 140 milhões no ano passado. Os europeus, fornecedores mundiais de trigo, terão menos cereal para exportar.

A produção de milho, um produto do qual a Europa é importadora, sobe para 64 milhões de toneladas, 3% a mais. A oferta de girassol fica estável, em 10,6 milhões de toneladas, mas a de cevada vai a 61 milhões, uma evolução de 10% no ano.

Campo de girassol na França ressecado devido ao calor no verão europeu de 2023 - Jeff Pachoud/AFP

A Ucrânia, afetada pela guerra com a Rússia, mantém queda na produção de grãos, que recua para 54 milhões de toneladas, 4 milhões a menos do que em 2023, segundo a Coceral.

A produção de milho ucraniana diminui para 28 milhões de toneladas, e a de trigo, para 19,8 milhões. Já a safra de girassol permanece no patamar de 14 milhões de toneladas.

Os ucranianos, principais exportadores mundiais de óleo de girassol antes da invasão da Rússia, perderam espaço no mercado internacional.

Com a guerra, que já dura dois anos, o país do Leste Europeu perde participação também nos mercados mundiais de trigo e de milho.

Soja As chuvas irregulares provocaram uma produtividade bastante diversa, por ora, nas lavouras de soja do Rio Grande do Sul. Foram colhidos apenas 3% da área semeada, e a produtividade das regiões com pouca chuva é de apenas 1.500 kg por hectare.

Soja 2 Os dados são da Emater/RS e mostram bom rendimento em áreas onde as chuvas foram mais frequentes. Neste caso, a produtividade chega a 4.800 kg por hectare.

Estimativas A área semeada com soja nesta safra 2023/24 no Rio Grande do Sul somou 6,68 milhões de hectares, e a produtividade esperada pela Emater/RS é de 3.329 kg por hectare.

Bem próximo O café robusta já atinge R$ 900 por saca, 90% do valor da do tipo arábica, que está em R$ 1.004.

Bem próximo 2 No final de fevereiro, a relação era de 84%, segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).