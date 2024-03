Após dois anos e dois meses lutando contra a gripe aviária, responsável pela eliminação de 82,1 milhões de aves no país nesse período, os Estados Unidos enfrentam um novo desafio.

A doença, de rápida propagação, foi constatada também em cabras, na semana passada, e em vacas leiteiras, nesta semana. É um novo desafio que os americanos vão ter de lidar a partir de agora.

O Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) já constatou a influenza aviária em vacas leiteiras de três estados: Texas, Kansas e Novo México.

Gripe aviária foi constatada em vacas leiteiras nos EUA nesta semana - Bing Guan/Reuters

Um dos principais temores é que a gripe aviária nas vacas provoque o mesmo efeito que tem nas aves, levando-as à morte ou à necessidade de abate.

A influenza, constatada em 8 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos, já registrou 1.115 focos da doença, 473 deles em granjas comerciais.

Quando a doença em aves parecia perder força, uma vez que nos últimos 30 dias foi constatado apenas um foco em área comercial, ela avança sobre os mamíferos.

O Usda alerta que o risco de transmissão da doença para humanos com o consumo do leite é baixo, uma vez que ele não é consumido "in natura", mas pasteurizado.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O vírus nas vacas é transmitido por secreção ou fezes de aves silvestres. O Usda verificou várias aves desse tipo mortas nas propriedades afetadas pela doença.

Quando uma propriedade é afetada, os sintomas apresentados pelos animais são diminuição da lactação, queda no apetite e mudanças no leite.

A doença ocorre em vacas mais velhas e, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é pequena ou nenhuma a mortalidade de animais. A ocorrência da influenza aviária em vacas é preocupante porque há a possibilidades de uma evolução do vírus, segundo pesquisadores.

Uma das preocupações é que haja uma transferência do vírus de um animal para outro.

Mais atrativo A tonelada de DGG, proteína derivada da extração do etanol de milho, está em R$ 925 por tonelada em Mato Grosso, segundo o Imea (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária).

Mais atrativo 2 O valor atual é 31% inferior ao de há um ano e, na avaliação do Imea, com o aumento da produção de etanol do cereal, esse preço pode ficar ainda mais atrativo.

Algodão A Stonex prevê uma produção nacional de 3,33 milhões de toneladas na safra 2023/24. As exportações sobem para 2,5 milhões, 55% a mais do que na safra anterior, segundo a consultoria.

Soja Estão programados embarques de 14,1 milhões de toneladas de soja neste mês. A Anec (Associação Nacional dos Exportadores e Cereais) prevê, no entanto, que esse volume poderá ser um pouco menor, ficando entre 12,9 milhões e 14,1 milhões de toneladas.



Frete O setor teve um comportamento atípico no mês passado em Mato Grosso, com tendência de queda. O frete de Sorriso (MT) a Santos (SP) teve retração de 8%, acumulando queda de 10% no ano, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).