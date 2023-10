Enquanto os produtores brasileiros de frango olham assustados para o aumento dos casos de gripe aviária em animais silvestres e de fundo de quintal, União Europeia e Estados Unidos sofrem com a persistência da doença em suas granjas comerciais.

Os números divulgados pela Comunidade Europeia nesta quinta-feira (26) indicam a ocorrência de 868 focos da doença nos últimos 12 meses em 21 membros do bloco. Pelo menos 15 milhões de aves foram eliminadas, com França, Polônia e Alemanha liderando a ocorrência de casos.

As exportações do bloco estão em queda neste ano, e parceiros comerciais dos europeus têm colocado barreiras ao produto. Entre eles estão China, Filipinas, Marrocos e África do Sul.

Outros colocam restrições, mas aceitam uma regionalização dos focos de doença, comprando carne de regiões não afetadas. Estão nessa lista Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita.

O impacto da doença nos Estados Unidos, líder mundial no setor, tem sido pequeno na produção, mas afeta as exportações. Nos últimos 12 meses, houve focos em 47 estados americanos, e a eliminação de aves desde o aparecimento da doença já supera 59 milhões de animais.

Americanos e europeus perderam participação na China, enquanto os brasileiros aumentaram em 33% as vendas até julho, segundo dados da União Europeia.

Os europeus elevaram em 9% as importações de carne de frango até julho, os últimos dados disponíveis. O produto brasileiro, que está com queda de 18% nos preços neste mês, em relação a outubro de 2022, tem atraído mais os europeus.

O Brasil exportou 184 mil toneladas para a União Europeia nos sete primeiros meses, 7% a mais do que em 2022. A Ucrânia, que tem uma cota livre nas exportações, aumentou o volume das vendas em 86% neste ano para o bloco.

As exportações dos ucranianos somam 144 mil toneladas, 27% de toda a importação dos europeus. O Brasil tem 34% de participação.



Biodiesel O PIB (Produto Interno Bruto) da cadeia da soja e do biodiesel deverá crescer 21% neste ano, em relação ao anterior, segundo acompanhamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), em parceria com a Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).

Biodiesel 2 O resultado positivo do PIB, tomando como base os dados do segundo trimestre, reflete o desempenho do esmagamento e refino na cadeia. A queda nos preços, porém, deverá resultar em uma participação de 24,3% do setor no PIB do agronegócio, abaixo do percentual estimado anteriormente.

Arroz O valor médio da saca já atinge R$ 106 no Rio Grande do Sul. É o maior preço desde outubro de 2020, segundo o Cepea. O analista Vlamir Brandalizze afirma, no entanto, que os preços de ponta já superam R$ 110.

Milho Os gaúchos semearam 70% da área que será destinada ao cereal nesta safra. A estimativa é de 818 mil hectares, segundo a Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.