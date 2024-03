A produção de carnes atingiu o recorde de 27,6 milhões de toneladas equivalentes carcaça no ano passado, 6% a mais do que em igual período do ano anterior.

Com o crescimento da oferta, o país teve mais produto para exportar, embora os preços internacionais do ano passado não tenham sido tão favoráveis como os de 2022.

Pelos dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), as vendas externas "in natura" das três principais carnes (bovina, suína e de frango) somaram 7,8 milhões de toneladas.

A China continua sendo um dos principais mercados para o Brasil, adquirindo 2,15 milhões toneladas do produto "in natura". A venda de carne bovina para o país asiático atingiu 1,2 milhão de toneladas; a de frango, 682 mil, e a suína, 367 mil.

O IBGE mostra que 68% da carne suína e 60% da de frango produzidas no ano passado saíram dos estados do Sul. Paraná lidera no frango e Santa Catarina na produção de suínos.

A maior aceleração na oferta no ano passado ocorreu na carne bovina, que atingiu 9 milhões de toneladas, 12% acima do volume do ano anterior. A redução nos preços dos bezerros fez o pecuarista enviar mais vacas para o abate, o que elevou a oferta dessa proteína.

Os números são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que apontou abate de 34,1 milhões de cabeças de bovinos, 14% a mais do que em 2022. Com os preços baixos praticados internamente no ano passado, 14 milhões de vacas foram enviadas aos frigoríficos, 41,6% do total de animais abatidos, o maior percentual desde 2014. Pelos dados do IBGE, o abate de vacas do ano passado superou em 27% o de 2022.

Mato Grosso, estado com o maior rebanho bovino do país, abateu 5,9 milhões de cabeças, 26% a mais do que em 2022. Goiás e São Paulo vieram a seguir, com 3,5 milhões.

A produção de carne de frango foi a 13,3 milhões de toneladas no ano passado, com aumento de 3,5% nos cálculos do IBGE. Só o Paraná colocou 4,6 milhões no mercado.

Os abates de suínos renderam 5,3 milhões de toneladas de carne equivalente carcaça, 2,2% a mais. A liderança ficou com Santa Caarina, que produziu 1,57 milhão de toneladas, 4% a mais.

Os números do IBGE sobre leite indicaram uma captação de 24,5 bilhões de litros, um volume superior ao do ano anterior, mas ainda abaixo dos 25 bilhões de 2019 a 2021.

O produto nacional sofreu grande concorrência do importado da Argentina e do Uruguai. No ano passado entraram 229 mil toneladas de leite do exterior (sem considerar manteiga e queijo), 75% a mais do que em 2022, segundo a Secex.

Mercado externo A ampla oferta e a forte concorrência entre os exportadores provocaram uma queda nos preços do trigo e do milho no mês passado no mercado internacional, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação).

Mercado externo 2 O preço do arroz também caiu, uma vez que a procura permaneceu baixa e foi iniciada a colheita em alguns países exportadores.

Ainda elevados Na maioria dos países acompanhados pela FAO, porém, os preços dos alimentos básicos continuam elevados internamente.

As causas Adversidades climáticas, conflitos geopolíticos, dificuldades no transporte marítimo de alimentos e moedas fracas ainda pesam sobre os preços, segundo a organização.

Irrigação São Paulo pretende dobrar a área irrigada do estado em quatro anos. Atualmente cobre apenas 6% da área de plantio e, para 2030, a meta é atingir 15%.

Irrigação 2 Segundo o secretário de Agricultura, Guilherme Piai, o plano contempla uma linha de crédito para os agricultores com recursos para aquisição de implementos, além de apoio técnico dos institutos de pesquisa ligados à Secretaria.

Parceria O plano de irrigação está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade de Nebraska, dos Estados Unidos, e com a empresa norte-americana Lindsay, com sede em Omaha (NE).