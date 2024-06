A participação da agropecuária, não considerados os produtos da indústria de transformação ­—como carnes, açúcar e outros— caiu para 22,8% nas exportações totais de janeiro a maio deste ano. No mesmo período de 2023, o setor representava 25,8%.

O Brasil até está exportando um volume maior de produtos, mas os preços médios recuaram muito. Nos cinco primeiros meses deste ano, saíram pelos portos brasileiros um volume de mercadorias 9,6% superior ao de igual período do ano passado.

Os preços médios dessas mercadorias, porém, recuaram 17% no período, o que fez a receita cair 9,4%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (6) pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior).

Colheita de soja no RS - Diego Vara - 3.abr.2024/Reuters

A soja, líder do setor agrícola, mesmo com o aumento de 3% no volume exportado, que atingiu 50,2 milhões de toneladas, rendeu 18% a menos. Nos cálculos da Secex, a queda média dos preços foi de 20% no ano.

O mesmo ocorre com café e milho, que perderam 4% e 21% nos preços médios deste ano. O café, devido ao aumento de 56% no volume, obteve alta de 50% no valor financeiro. Já o milho perdeu 44% das receitas no período.

Na indústria de transformação, o açúcar volta a liderar no ano, com receitas de US$ 7,1 bilhões, 81% a mais do que em 2023. O farelo de soja também mantém um bom volume de exportação e atingiu receitas de US$ 4,2 bilhões, acima das da carne bovina, que somaram R$ 4,28 bilhões. Carne de aves veio a seguir, com US$ 3,5 bilhões, 10% a menos do que em 2023.

Entre as importações, o destaque fica para fertilizantes. O volume de compras brasileiras ficou estável, mas os gastos recuaram 31,2%, para US$ 4,1 bilhões no ano. Essa queda se deve à retração média de 31,4% dos preços internacionais nos cinco primeiros meses do ano.

Carnes O Brasil produziu 7 milhões de toneladas de carne bovina, suína e de aves no primeiro trimestre do ano. O volume supera em 5% o de igual período de 2023.

Carnes 2 Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que aponta uma forte aceleração na produção de carne bovina

Carnes 3 Segundo o instituto, foram abatidos 9,2 milhões de bovinos, com rendimento de peso carcaça de 2,4 milhões de toneladas, um aumento de 24% no ano.

Em queda Já a oferta de carnes suína e de aves ficou abaixo da de janeiro a março do ano passado. O recuo na produção de carne de frango foi de 2,7%, e o na de carne suína, de 1%.

Leite O volume de leite captado no primeiro trimestre, com algum tipo de certificação, subiu para 6,2 bilhões de litros, 3,4% a mais do que em igual período anterior, segundo o IBGE.

Arroz Em dia de leilão e de compra de 263 mil toneladas do cereal pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), os preços no campo se mantiveram estáveis em R$ 118 por sacas, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).