As exportações do agronegócio vão bem neste mês, podendo voltar a patamares recordes em volume. Os preços, porém, se mantêm fracos em relação aos de há um ano.

Os exportadores de arroz, no entanto, pisaram no freio. Os dados parciais de maio da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) indicam que o volume embarcado de arroz sem casca recuou 70% neste mês, em relação ao de maio de 2023.

Também em queda, as exportações do cereal com casca, ao cair para 3.100 toneladas por dia, em média, tem retração de 39% sobre maio do ano passado.

Vista aérea de colheita de arroz em aldeia no distrito de Qianjiang, em Chongqing, na China - Yang Min/Xinhua

As carnes vão bem. Os preços competitivos para os importadores, devido à queda consistente desde o ano passado, facilitam as vendas. A tonelada de carne bovina, que atingiu US$ 8.000 há dois anos, recuou para US$ 5.096 em maio de 2023, e está em US$ 4.517 neste mês.

Pelo volume embarcado até agora, e se for mantida a mesma média diária de embarques até o final do mês, as vendas desta proteína podem chegar a 220 mil toneladas.

As exportações de carne congelada e resfriada de frango deste mês também deverão superar as de igual período do ano passado. Pelos dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), já foram enviadas 353 mil toneladas ao exterior, e o volume poderá atingir 430 mil.

O desempenho do setor de carne suína supera o de maio de 2023, e o país deverá colocar 92 mil toneladas no exterior, tomando como base o ritmo imprimido até agora.

Assim como ocorre com as carnes, as estimativas da Anec (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais) desta terça-feira (28) são boas para os grãos. A soja poderá subir para 13,8 milhões de toneladas, somando 53 milhões nos cinco primeiros meses. Durante todo o ano de 2023 foram 101 milhões.

As vendas externas de farelo sobem para patamares recordes, atingindo 2,3 milhões de toneladas neste mês, elevando o acumulado do ano para 9,7 milhões. Em 2023, de janeiro a dezembro, foram 22,4 milhões.

As vendas externas de milho somam 5 milhões de toneladas até maio, e as de trigo, 2,2 milhões, conforme estimativas da Anec.

Greening O Feap (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista), da Secretaria de Agricultura do estado, lança mais um projeto para apoiar os produtores ligados à citricultura. Ele visa facilitar a adoção de medidas preventivas e de controle do greening.

Greening 2 Segundo Guilherme Piai, secretário da Agricultura, as condições da linha de financiamento são favoráveis. São R$ 300 mil por produtor para pagar em até 96 meses, carência de 36 meses e juros de 3% ao ano. A contratação será na Casa de Agricultura do município.

Aposta em... As regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste representaram 50% das vendas de equipamentos de plantio e de pulverização da Baldan no ano passado. A empresa está ligada ao setor de equipamentos agrícolas.

...novas fronteiras Nos cinco primeiros meses, 50% das vendas de pulverizadores ocorreram na região de Goiás. Para fazer a entrega de até 80% das peças em um raio 300 km, a empresa inaugura um novo centro de distribuição em Goiânia (GO). Ele se soma ao de Matão (SP) e ao de Maringá (PR), este último prestes a ser inaugurado.