A concorrência entre milho e soja no transporte do mês passado provocou uma inflação dos fretes em Mato Grosso. Os aumentos ocorreram em proporção maior nos percursos menos extensos, devido à menor fluidez nos embarques e desembarques.

O percurso de Sorriso (MT), cidade líder na produção de grãos no Brasil, ao porto de Paranaguá (PR), 2.212 km, teve alta 7% em junho, em relação a maio. Entre Sorriso e Santarém (PA), 1.380 km, o aumento foi de 16%.

O frete mais longo proporciona maior rodagem, menor tempo de descarga e menores custos de transação, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Colheita de milho em fazenda na região de Brasília - Adriano Machado - 22.ago.2023/Reuters

Os portos do Arco Norte ganharam espaço nas exportações de milho. Saíram por esses portos 49% do milho exportado pelo país no primeiro semestre, acima dos 36,9% de igual período de 2023.

O volume subiu devido à produção acima do que se previa para Mato Grosso, estado líder na oferta do cereal. Santos ficou com 27% das exportações, acima do volume do ano anterior, e Paranaguá perdeu espaço. Até junho, passaram pelo porto paranaense apenas 6,5% das exportações nacionais de milho, bem abaixo dos 19,1% do mesmo período do ano passado.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Se teve ganho no milho, o Arco Norte perdeu na soja. Saíram pelos portos dessa região 36,3% das vendas externas de soja do país, abaixo dos 37,7% do ano passado.

As vendas totais de soja do primeiro semestre subiram para 64,1 milhões de toneladas, 2% a mais do que em 2023. Já as de milho recuaram para 8,4 milhões, 28% a menos do que de janeiro a junho de 2023.

O porto do Rio Grande (RS), mesmo com as enchentes, acumula um movimento 18% maior neste primeiro semestre na soja. As exportações, devido ao aumento de produção no Rio Grande do Sul, somaram 3 milhões de toneladas.

No milho, no entanto, o volume exportado pelo porto gaúcho caiu 82%, com o montante deste ano recuando para 76 mil toneladas, segundo a Conab.

Renda agrícola Os americanos comemoram o patamar elevado de produção de soja e de milho nesta safra 2024/25, mas lamentam que isso ocorra em um período de preços baixos das commodities.

Harris A pré-candidata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, deve levar para a campanha o fortalecimento dos direitos dos trabalhadores rurais, o bem-estar animal e a política de energética limpa.

Inadimplência Sete de cada cem produtores rurais brasileiros foram afetados pela inadimplência no primeiro trimestre deste ano, segundo a Serasa Experian.

Inadimplência 2 A entidade considera o número como positivo. Na divisão por porte de proprietários, os menores tiveram inadimplência de 6,5%, enquanto os grandes atingiram taxa de 9,9%.

Inadimplência 3 A pesquisa considera apenas dívidas que venceram por mais de 180 dias e que foram contraídas em setores que se relacionam às principais atividades do agronegócio.

Olhando à frente A Caramuru Alimentos quer preparar os gestores de sua empresa para os desafios futuros. O objetivo é expandir o autoconhecimento dos executivos por meio de mapeamento dos pontos fortes deles.