A cobertura jornalística intensiva dessas "reuniões de cúpula" costuma passar a impressão de que grandes mudanças estão sendo decididas aos 45 minutos do segundo tempo desses jogos geopolíticos. A proximidade com poderosos e seus assessores, o climão de importância e tensão, acaba por levar a exageros sobre a relevância prática do que se discute.

É compreensível, humano. Acontece em "cúpulas do clima" ("termina em impasse"). Antigamente acontecia nas reuniões da Organização Mundial do Comércio. Era assim em reunião de G5, G7, G8, Gn+. O suspense e impressão de importância aparece até em cobertura de festa literária, do Oscar ou de temporada de desfile de moda, aliás ora tão em baixa quanto a OMC.

Não é que essa cúpula dos Brics tenha sido desimportante. Mas por que teria sido importante?

Da esq. para a dir., o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o dirigente da China, Xi Jinping, o líder da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o premiê da Índia, Narendra Modi, e o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, durante a cúpula do Brics, em Joanesburgo - Gianluigi Guercia/AFP

Em 1985, os líderes dos países do G5 fizeram um acerto de taxas de câmbio. Durou um tempinho. É um tópico da história da finança e assunto a que a esquerda dava muita importância (tinha a cara de um "comitê do capital" definindo os rumos do planeta, né). Logo depois desse acerto ("acordo do Plaza"), mudanças na teoria da finança, na tecnologia de informação e comunicação, diferenças de produtividade e a liberação financeira, etc., fizeram picadinho desse tipo de cúpula. Correntes subterrâneas da história fazem o serviço.

Então os Brics devem admitir novos sócios. O que é por ora quase ficção diplomático-publicitária vai incluir meia dúzia de ditaduras ou países falidos. Pode até dar em alguma coisa —a depender do que pretendem fazer da vida os Brics que têm tamanho, dinheiro, armas ou proximidade dos centros de tensão do mundo.

O Brasil mora longe. Não é economia pequena, mas ficou nanico em relação à China e assim o será em relação à Índia. Não tem poder de fogo (tiro, pancada e bomba). O que pode apitar nesse clube antiocidental?

Imagine-se que o Brasil se tornasse uma "potência ambiental" —diminuísse emissões de carbono aos montes, acabando com a destruição da floresta. Que tivesse um plano tecnológico-econômico de "transição verde" bem pensado. Que tivesse estabilidade macroeconômica, ciência, educação e voltasse a crescer. Etc. Teria mais voz no mundo e dinheiro do que falando no palanque da China.

O que o Brics-Plus pode apitar?

Considerem a coalizão de EUA, Canadá, Austrália, Europa e Japão. Entre tantos desentendimentos (como comércio e defesa), observe-se o mais recente. Além de não quererem gastar em armas (e menos ainda morrer em guerras), os europeus ocidentais achavam que poderiam contemporizar com a Rússia, a Alemanha em particular, por interesse energético, mas não apenas. Os EUA tinham, claro, seus motivos imperiais. Olha o que deu, mesmo em um grupo de países similares e alinhados.

O que fará a Índia ascendente, ora paparicada pelo "Ocidente"? O que fará a China em crise econômica ligeira (por ora) e em guerra fria com os EUA? Vão pautar seus destinos por decisões de Brics? Hum.

Que poder terá essa mistura adúltera de tudo? Alianças de poderosos ditam regras de comércio e política econômica, definem tecnologias, criam instituições de reparação de danos em seu quintal, por vezes tomam decisões coordenadas de bombardear desafetos, organizam coalizões defensivas (contra a URSS, por exemplo). Que interesse comum, imediato e administrável têm os Brics? Acabar com a hegemonia do dólar? Pode estar começando a acabar, quem sabe. Até a China vende títulos do governo americano (venda acelerada depois do boicote contra Putin). Mas o dólar não vai à breca porque a Argentina, a Etiópia e os árabes petrolíferos seriam Brics.

Sim, podem tirar uma casquinha dos EUA. O que mais?