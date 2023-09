A Perspectiva inaugura em outubro uma coleção voltada a obras de crítica literária voltada a livros infantis e juvenis, um tipo de publicação ainda escassa no mercado brasileiro.

Ilustração de capa do livro 'Contos de Fada e a Arte da Subversão', da nova coleção Ida e Volta - Luisa Moritz Kon/Divulgação

A curadoria da coleção Ida e Volta será das pesquisadoras Isabel Lopes Coelho, Mell Brites e Renata Nakano, buscando trazer tanto obras paradigmáticas que nunca foram editadas por aqui quanto novos olhares para esse tipo de produção, de autoria nacional e internacional.

Os primeiros livros editados com o selo serão "Os Contos de Fada e a Arte da Subversão", do americano Jack Zipes, que oferece uma leitura histórica desse gênero pelo viés político e social; e "Poder, Voz e Subjetividade na Literatura Infantil", da sueca Maria Nikolajeva, que pensa as possibilidades de conscientizar as crianças, por meio da literatura, de que as regras impostas pelos adultos não são exatamente absolutas.

RINDO À TOA E por falar em literatura infantil, a editora Baderna, que promove autores da periferia da zona sul de São Paulo, também estreia seu próprio selo voltado a crianças. O Baderninha acaba de ser inaugurado com o livro 'O Riso de Luiza', trabalho de Bruna Burkert com ilustrações de Alice Procter e Diego Clementino, que conta a convivência da protagonista com uma menina que se encontra no espectro do autismo.

JÁ PASSOU O quadrinho 'Chumbo', do artista franco-brasileiro Matthias Lehmann —que acaba de sair na Europa e foi objeto de reportagem neste jornal em julho— finalmente ganhou editora por aqui. A obra, que conta a história de uma família mineira abastada durante os anos da ditadura militar no Brasil, sairá pela Nemo no mês em que se completam 60 anos do golpe, ou seja, março de 2024.

DO MEU FOLHETIM E a Planeta se prepara para relançar, pelo selo Paidós, a biografia da psiquiatra Nise da Silveira escrita por ninguém menos que o poeta Ferreira Gullar. O livro, que estava esgotado desde os anos 1990, tem roteiro conduzido por falas da própria psicóloga, com trechos retirados de suas entrevistas e anotações pessoais. A nova edição sai no ano que vem e terá prefácios dos escritores Marco Lucchesi e Vilma Arêas.