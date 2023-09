A Companhia das Letras resolveu remediar os autores prejudicados pelo erro de inscrição no Prêmio São Paulo de Literatura com uma compensação em dinheiro.

Logo da Companhia das Letras

A editora de maior porte do Brasil decidiu repartir o valor total da remuneração do prêmio, a mais alta entre os troféus literários do país, entre os 28 escritores que tiveram seu registro inabilitado.

Cada um dos dois prêmios —de melhor romance e melhor romance de estreia— paga R$ 200 mil ao vencedor ou vencedora, então a Companhia desembolsou R$ 400 mil nessa espécie de indenização.

Assim, cada romancista vai ficar com a conta bancária cerca de R$ 14.300 mais gorda em outubro.

Em julho, o prêmio São Paulo anunciou que a editora havia falhado na candidatura de todos os seus livros, por um erro no envio dos dez exemplares impressos obrigatórios para o registro. No ano passado, ela foi responsável por editar sete dos dez finalistas de um dos troféus mais prestigiosos do país.

O problema prejudicou os romances mais recentes publicados por nomes como Geovani Martins, Lázaro Ramos, Eliana Alves Cruz, Sérgio Rodrigues, Marcelo Rubens Paiva e Ruy Castro.

A Companhia ressalta ainda que, após se desculpar com os autores, abriu um canal de comunicação com todos, reforçando que a relação com eles era "o bem mais precioso da editora". O próprio fundador da empresa, Luiz Schwarcz, ligou para cada um deles após o erro.