Onde um vê lacuna, outro vê oportunidade. Foi assim que surgiu a editora Serra da Barriga, nascida primeiro da vontade do jornalista Jaime Filho de biografar o político Carlos Alberto Oliveira dos Santos, o Caó, autor da lei que tipifica o racismo no Brasil

Com alguma dificuldade em encontrar quem bancasse o projeto, ele consultou profissionais experientes do mercado como Vagner Amaro, da Malê, e Andreia Amaral, que passou anos como editora-executiva no grupo Record, e decidiu abrir sua própria casa editorial.

"O gênero da biografia desde sempre me interessou como leitor, e as editoras olham com pouco cuidado para personalidades negras", aponta ele.

"O mercado reflete a sociedade, e a editora quer fazer parte da mudança pela qual estamos passando", acrescenta Amaral, que acabou virando sua sócia e ressalta a ausência de pessoas negras trabalhando na indústria editorial.

A casa, então, se propõe a suprir a falta de biografias de pessoas negras nas livrarias —e os editores logo perceberam que isso também recontaria a história da música no país.

A casa estreia com a reedição de "Na Roda do Samba", livro de referência lançado em 1933 —e há muito tempo esgotado— do jornalista Francisco Guimarães, conhecido como Vagalume. O escritor boêmio fez carreira no começo do século passado com crônicas de jornal que, como se viu depois, testemunhavam os primeiros passos do samba.

Está confirmada também para este ano a volta de três biografias escritas pela pesquisadora Marília Trindade Barboza: uma de Cartola, outra de Silas de Oliveira (ambas feitas com Arthur de Oliveira Filho), e uma de Paulo da Portela (com Lygia Santos). A coleção se chamará "Samba de Oliveira", em homenagem ao sobrenome que os três dividem.

Prudente, Jaime Filho ainda não divulga inéditos —mas garante que não desistiu de seu Caó.

PAI E MÃE Em março, a jornalista catalã Begoña Gomez Urzaiz traz ao país "As Abandonadoras", livro que reúne ensaios sobre mulheres que têm relações conflituosas com a maternidade —desde as que não querem ou se arrependem de ser mães até aquelas que vivem a experiência de forma turbulenta. São relatos de mulheres famosas como Ingrid Bergman, personagens ficcionais como Anna Karenina e pessoas comuns, como a própria autora.

