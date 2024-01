A editora Nós começa 2024 com um olhar atento ao passado. A casa está prestes a lançar o selo As Clássicas, voltado a publicar escritoras já consolidadas no cânone e autoras cuja carreira merecia mais holofotes em séculos anteriores.

Virginia Woolf em retrato de George Charles Beresford feito em julho de 1902 - Divulgação

A editora, que desde sua fundação por Simone Paulino há nove anos realiza um trabalho sólido dedicado à literatura de mulheres, adiciona a contista neozelandesa Katherine Mansfield ao seu catálogo já na primeira leva do novo selo.

A estreia será com "Bliss (ou Êxtase, Arrebatamento, Felicidade, Enlevo) & Outras Histórias", numa tradução de Ana Carolina Mesquita que já deixa evidente no título a dificuldade em encontrar o termo exato em português para o nome de um dos contos mais famosos da escritora, morta com precoces 34 anos, em 1923.

Além de Mansfield, a Nós adiciona ao selo As Clássicas os textos de não ficção de Virginia Woolf que vem publicando com esmero nos últimos anos, livros que ganharão companhia do inédito "O Diário de Asheham", escrito em 1917 e 1918. A obra da psicanalista pioneira Lou Andreas-Salomé, já anunciada há alguns meses, também integrará a coleção.

ALL YOU NEED... A Harlequin, parte do grupo HarperCollins no Brasil, está trabalhando em um amplo reposicionamento de marca —um "rebranding", para quem gosta de estrangeirismos. A ideia é que uma editora que antes era muito identificada com romances de banca, desde sua chegada ao Brasil em 2005, agora seja apresentada ao mercado e aos leitores como um selo apto a estar na vitrine de livrarias.

...IS LOVE Além de uma nova identidade visual, a Harlequin incrementa sua produção mensal. Isso porque, segundo a editora Julia Barreto, o selo é especializado num gênero cada vez mais visado nas listas de mais vendidos, os livros românticos, que se desdobram nos mais diversos subgêneros. Um exemplo quente no mercado são os livros de "romantasia", que aliam paixões lancinantes com mundos e seres fantásticos.

MENTE SÃ A psicanalista Ana Suy tem ganhado rápida tração como um dos maiores sucessos da editora Planeta. Depois de vender mais de 100 mil exemplares de "A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão" e publicar uma nova edição de "Não Pise no Meu Vazio", ela prepara reedições ampliadas de "A Corda que Sai do Útero" e "As Cabanas que o Amor Faz em Nós" ainda para este semestre. E trabalha em dois livros inéditos, um deles sobre relacionamentos feito em parceria com Christian Dunker.

COPO CHEIO A escritora e psiquiatra Natalia Timerman terá sua primeira obra publicada fora do Brasil. A portuguesa Tinta-da-China se prepara para editar em seu país "As Pequenas Chances", que saiu no semestre passado pela Todavia.