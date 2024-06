Pela primeira vez desde a sua fundação, em 2020, a Casa Sueli Carneiro vai abrir as portas ao grande público para receber uma programação de eventos, de 24 a 30 de junho.

A filósofa e ativista Sueli Carneiro - André Seito/Divulgação

Carneiro está prestes a completar 74 anos e morou por quatro décadas naquele local, que passou a abrigar seu acervo e atividades de formação voltadas à memória do movimento negro. A casa fica na região do Butantã, perto da Universidade de São Paulo.

"Durante esses 40 anos, foi um lugar de encontros de ativistas do movimento de mulheres negras", diz Taina Santos, coordenadora de educação e pesquisa da instituição. "Já houve eventos pontuais na casa, mas agora estamos mesmo de portas abertas a pesquisadoras e quem mais tiver interesse nessa história."

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

A casa foi reestruturada para que a parte de baixo abrigasse "tudo o que é ancestral", segundo ela, ou seja, a biblioteca, uma exposição sobre a intelectual e seu acervo, que hoje fica no quarto onde vivia sua mãe, Eva; e a parte de cima do edifício são os "espaços de continuidade", ou seja, salas de aula e de trocas coletivas.

O Festival Casa Sueli Carneiro, que já teve edições virtuais, hospeda agora ações para "disseminação da memória e do pensamento negro", segundo Santos, numa programação que teve curadoria de Luanda Carneiro Jacoel e Natália Sena Carneiro, filhas da autora e diretoras do espaço.

Ao longo dos sete dias, haverá visitas guiadas, rodas de conversa, intervenções artísticas e uma discussão com a professora Mariléa de Almeida, da Universidade de Brasília, sobre "Dispositivo de Racialidade", estudo de Carneiro lançado pela Zahar. Também haverá uma exposição de fotografias do movimento negro no Instituto Tomie Ohtake e uma mostra de obras audiovisuais no Instituto Geledés.

A programação é gratuita, boa parte necessitando de inscrições prévias, e estará toda no site da Casa Sueli Carneiro.

FALANDO EM FESTIVAL A tradicional Primavera dos Livros já escolheu sua data deste ano: a feira de vendas e encontros literários será de 30 de agosto a 1º de setembro no Galpão Cultural Elza Soares, na alameda Eduardo Prado, em São Paulo; e a abertura será no dia 29 no Armazém do Campo, ali perto.

INTIFADA A Elefante começa no dia 20 a pré-venda de quatro livros sobre a Palestina, motivada, segundo o editor Tadeu Breda, porque "o genocídio que Israel está cometendo em Gaza, com apoio das potências ocidentais, é o assunto mais importante da atualidade" e o debate em torno do assunto tem sido "sofrível e superficial".

INTIFADA 2 São eles: "Gaza no Coração", volume de ensaios organizado por Rafael Domingos de Oliveira; "Laboratório Palestina: Como Israel Exporta Tecnologia de Ocupação para o Mundo", do jornalista Antony Loewenstein, que é judeu; "A Destruição da Palestina é a Destruição do Planeta", do sueco Andreas Malm; e "Quero Estar Acordado Quando Morrer: Diário do Genocídio em Gaza", de Atef Abu Saif, ministro da Cultura da Autoridade Palestina.

OITENTÃO O jornalista Fernando de Barros e Silva lança em novembro, pela Fósforo, "O que Será: Chico Buarque e o Brasil", um panorama da vida e obra do escritor e compositor que revê e atualiza a pesquisa de seu "Folha Explica Chico Buarque", de 2004.

RODA MUNDO O embaixador e ex-ministro Rubens Ricupero faz neste sábado a partir das 10h, na Japan House, o lançamento do livro de memórias que publica pela editora Unesp, detalhando uma carreira diplomática que cobriu alguns dos eventos mais marcantes do último século. Haverá um debate do autor com a professora Fernanda Magnotta, doutora em relações internacionais.