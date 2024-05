As editoras não pretendem esperar o centenário de Dalton Trevisan, comemorado no próximo ano, para celebrar a obra do paranaense. Uma série de eventos e lançamentos estão sendo preparados para a época do seu aniversário de 99 anos, no próximo dia 14.

Nada disso quer dizer, é claro, que um dos escritores mais anedoticamente reclusos da literatura brasileira vá sair da toca.

Detalhe da capa da nova edição de 'Macho Não Ganha Flor', de Dalton Trevisan, na Record - Divulgação

Mas a Record, casa que tem cuidado bem do catálogo do autor, prepara edições caprichadas de "Cemitério de Elefantes", obra que fez o contista despontar em 1964, com paratextos do brasileiro Marçal Aquino e do argentino César Aira; e de "Macho Não Ganha Flor", um livro de maturidade de 2006, com textos dos pesquisadores Augusto Massi e Caetano W. Galindo.

Também sai em junho uma seleta de contos eróticos com orelha de Fernanda Torres e tirinha inédita de Laerte, ambas colaboradoras deste jornal. Em setembro, haverá dois infantis no selo Reco-Reco, adaptações inéditas de contos de Trevisan com ilustrações de Eloar Guazzelli e Odilon Moraes.

Já a Tinta-da-China vai circular um ebook gratuito em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. A coletânea de ensaios organizada pelos professores Fernando Paixão e Hélio de Seixas Guimarães terá textos de Eliane Robert Moraes, Alcides Villaça e do americano Michael Wood, da Universidade Princeton, entre vários outros.

Tudo culminará num grande evento na USP no próximo dia 12 de junho com escritores fazendo leituras e dando depoimentos sobre a obra do Vampiro de Curitiba —para quem quiser passar o Dia dos Namorados de um jeito diferente.

O livro 'Chomsky & Mujica: Sobrevivendo ao Século 21', da Record, sai em julho editando os diálogos de duas das maiores referências vivas da esquerda, com organização do documentarista Saúl Alvídrez - Divulgação

TETRIS... O grupo Alta Books, que tem feito aquisições relevantes no mercado, acaba de incorporar mais uma editora, a Almedina Brasil, que se destaca por publicações jurídicas e de negócios. Segundo o presidente da empresa, Gorki Starlin, é a compra de "maior relevância editorial" do grupo até hoje, trazendo "quase 2.000 títulos e mais de mil autores brasileiros".

...EDITORIAL Só nos últimos dois anos, o grupo adquiriu o selo Alaúde, especializado em gastronomia, e as editoras Tordesilhas e Faria e Silva, com bom trabalho de garimpo literário.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

BERLINER A Companhia das Letras já tem no bolso a vencedora do Booker Internacional deste ano, a alemã Jenny Erpenbeck, premiada na semana passada. O romance "Kairos" já está sendo traduzido por Sergio Tellaroli mirando uma publicação em 2025. Antes disso, agora em junho, a obra da autora desembarca no Brasil com "Eu Vou, Tu Vais, Ele Vai", uma ficção sobre a crise de refugiados na Europa.

ESCREVIVÊNCIA O rapper Rico Dalasam amplia uma obra musical de forte verve literária com o podcast "Último Dia no Orfanato Tia Guga", que o autor chama de ensaio confessional em áudio. A partir do próximo dia 5, serão cinco episódios com histórias em primeira pessoa do músico e sua mãe, um desdobramento do álbum "Escuro Brilhante", que teve até leituras na Biblioteca Mário de Andrade.