As livrarias têm exercido uma pressão mais intensa e organizada sobre as editoras contra a oferta de descontos na venda direta aos leitores em seus sites e redes sociais.

Casas editoriais de porte grande, médio e pequeno relataram à coluna terem sido abordadas de forma incisiva pela Associação Nacional de Livrarias, hoje presidida por Alexandre Martins Fontes, demandando mudanças nessa política comercial que desvia do canal dos livreiros.

Leitores compram livros com desconto na Bienal do Livro, em 2023 - Eduardo Anizelli/Folhapress

Martins Fontes, dono da editora e livraria homônima, fez um discurso enfático sobre o assunto a uma plateia de centenas de pessoas durante o Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos que aconteceu na cidade paulista de Atibaia.

"As editoras estão oferecendo descontos que, se os livreiros oferecerem, eles fecham as portas", disse. "Oferecem frete grátis, mimos, ecobags, ou seja, atuam no sentido de atravessar o caminho das livrarias, incentivando o leitor a não ir até elas. Minha grande luta é convencer todos os players do mercado que estamos todos no mesmo barco e, se seguirmos nessa trilha, vamos todos para o mesmo buraco."

Depois, Martins Fontes contemporizou afirmando não ver problemas nas editoras venderem seus livros ao consumidor final, mas não podem fazer isso "por um preço diferente do que elas mesmas estabeleceram".

A cruzada é a mesma que leva as livrarias se organizarem contra as feiras universitárias, que oferecem livros pela metade do preço, e defender a aprovação da Lei Cortez, que tramita no Senado buscando limitar os descontos oferecidos sobre livros recém-lançados. Segundo os livreiros, combater essas práticas favorece a bibliodiversidade local e, no longo prazo, estabiliza preços.

O problema é que as editoras têm se sentido acossadas pela pressão e indicam que a venda direta é um caminho sem volta, algo de que depende sua saúde financeira. Segundo pesquisa recente da Nielsen, a fatia do faturamento delas com esse canal subiu de 13% para 16% do total no último ano.

Editores ponderam que, as livrarias não são capazes de dar vazão a todos os livros que precisam alcançar seus leitores, o que vale em especial para a produção de casas menores e obras de fundo de catálogo, que precisam ser escoados. A venda pelo site surge como alternativa sedutora ao reforçar o diálogo com os clientes e o aprendizado sobre seus hábitos.

O clima geral não é de hostilidade contra as lojas, mas um editor proeminente expressou à coluna que, no cenário de hoje, é possível estruturar todo o negócio de uma editora sem passar por uma livraria, e não adianta "tentar parar o tempo". Outra pessoa afirmou que as livrarias precisam renovar as formas de atrair seus clientes sem "atacar as editoras".

FUROU O TETO A Bazar do Tempo comprou os direitos de um estudo referencial sobre as mulheres na literatura: "The Madwoman in the Attic", calhamaço publicado por Sandra Gilbert e Susan Gubar em 1979, analisa a produção feminina da era vitoriana e segue aguardado por pesquisadoras brasileiras —agora, falta pouco.

O PROFETA Na esteira das duas superproduções hollywoodianas, a Aleph lança no segundo semestre o livro "Irmandade de Duna", escrito por Kevin J. Anderson e Brian Herbert, filho do autor do original. A nova obra será base para a série "Duna: A Profecia", da Max, e trata dos primeiros anos da sociedade das Bene Gesserit.