A Festa Literária Internacional de Paraty anunciou na semana passada que sua edição deste ano será em meados de outubro, ou seja, daqui a menos de cinco meses. A notícia causou incômodo entre editores e editoras influentes por dois motivos: o prazo curto para convidar autores e a proximidade com a Feira de Frankfurt, o maior mercado internacional de compra e venda de títulos.

O evento alemão acontece de 16 a 20 de outubro, data que já era conhecida há anos, e a festa paratiense foi marcada para a semana anterior, dos dias 9 a 13.

Mesmo que as datas não coincidam exatamente, é comum que agentes do mercado comecem a estudar propostas e ler originais antes de viajar à Alemanha, que sedia o mais intenso balcão de negociações do mundo, e tomem voos na semana anterior para ampliar a disponibilidade de reuniões.

Isso deve causar desfalques na Flip —pouco relevantes numericamente, mas estamos falando de atores estratégicos que costumam ciceronear convidados e discutir negócios, afinal a festa literária mais relevante do ano é também espaço privilegiado para expandir redes de contatos.

Pelo mesmo motivo, também é improvável que venham ao festival deste ano agentes literários e editores estrangeiros que poderiam avançar contratos e fazer boca a boca positivo da Flip pelo mundo.

Procurada, a Flip diz que "o calendário da Feira de Frankfurt foi levado em consideração, tanto que não há sobreposição de datas entre os dois eventos". A festa diz que sua prioridade é o "movimento de retorno para o seu calendário original", em torno de julho, e que buscou colocar "em prática uma transição gradativa da data para que, em 2025, retornemos ao meio do ano".

"O fato de o município [de Paraty] estar em ano eleitoral complexifica a natural mediação que a prefeitura deve realizar entre as necessidades da organização e os atores locais", afirma a nota da organização.

Os editores ouvidos pela coluna reservadamente reconhecem o desafio de encontrar uma data para a festa, diante de dificuldades como a captação de recursos e o calendário de eventos abarrotado de Paraty. É uma equação complicada, mas as movimentações deste ano foram descritas com expressões como "lambança" e "stress desnecessário".

Também porque, antes de bater o martelo na data de outubro, a Flip abordou editoras acenando com outras datas, por exemplo o final de setembro, de modo a antecipar sondagens a autores. Como o calendário acabou se fixando em outubro, convites tiveram que ser desfeitos ou remanejados.

Uma editora relevante afirmou não valer a pena, a essa altura, fazer convites formais a nomes de maior vulto de seu catálogo, sob o risco de que a abordagem com tão pouca antecedência soe como amadorismo.

Ainda não há qualquer informação sobre a programação deste ano além da identidade da curadora, a editora e livreira Ana Lima Cecilio, cuja escolha tem sido alvo de elogios.

