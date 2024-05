A Companhia das Letras se prepara para lançar já nos próximos meses a biografia premiada de Martin Luther King que acabou de vencer o Pulitzer, arrematada pela empresa há anos.

Assim como na versão em inglês, o livro se chamará simplesmente "King: Uma Vida", na tradução de Denise Bottmann para o catatau de Jonathan Eig, também biógrafo de Muhammad Ali. É considerado o maior esforço de perfilar o líder da luta por direitos civis até aqui, e deve sair entre setembro e outubro.

O escritor americano James Baldwin, que completa seu centenário em 2024, em fotografia de 1972 - Roger-Viollet

Antes disso, para marcar o centenário do incontornável James Baldwin, em agosto, a editora lança sua versão em português de "Da Próxima Vez, o Fogo", um livro curto de não ficção que inclui uma carta dirigida ao seu sobrinho, sobre a situação racial dos Estados Unidos naquele ano de 1962, e um depoimento mais longo sobre sua vida religiosa.

A Companhia, que planeja uma série de eventos para comemorar o autor de "O Quarto de Giovanni", tem na manga para o ano que vem as traduções inéditas de seu primeiro romance, "Falai nas Montanhas", e de outro compilado de ensaios, "Ninguém Sabe o Meu Nome", que funciona como espécie de continuação de "Notas de um Filho Nativo".

Falando nisso, já em junho a mesma editora lança, justamente, "Filho Nativo", romance esgotado de Richard Wright, autor negro pioneiro que foi referência para o título de Baldwin —aliás, seu crítico feroz.

Oga Mendonça ilustra a capa de 'As Árvores', primeiro livro a sair por aqui do ácido escritor Percival Everett, famoso por 'Ficção Americana', na editora Todavia - Oga Mendonça/Divulgação

ONDE É QUE FOI PARAR A editora Nós planeja um livro saboroso para o segundo semestre: "Obra-Prima" relata o incrível desaparecimento de uma escultura de 38 toneladas do artista plástico Richard Serra, morto há dois meses, do museu Reina Sofía, em Madri. A história aconteceu mesmo na virada do século, acredite, mas é tratada por meio da ficção pelo espanhol Juan Tallón, que publicou há pouco o ótimo "Fim de Poema" pelo selo Poente. O novo romance, com ares de Roberto Bolaño, deve sair ainda neste ano com tradução de Joca Reiners Terron.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

QUANDO É QUE FOI PARAR A HarperCollins publica no mês que vem um dos principais livros da turca Elif Shafak, hoje a escritora de maior projeção de seu país —só este "O Manuscrito" vendeu mais de 750 mil exemplares entre a Turquia e a França. O romance, originalmente de 2009, conta as histórias paralelas da dona de casa Ella, nos Estados Unidos do século 21, e dos poetas Rumi e Shams de Tabriz, no Império Turco do século 13, entrelaçando suas compreensões sobre o amor e o tempo.

TRAQUINAGENS A professora e crítica Eliane Robert Moraes, referência absoluta nos estudos de erotismo na literatura, leva a Portugal pela Tinta-da-China sua "Antologia do Conto Erótico Brasileiro", uma compilação de seus volumes "O Corpo Descoberto" e "O Corpo Desvelado", que saíram aqui pela Cepe Editora. Faz poucos meses que o braço brasileiro da Tinta-da-China abrigou a relevante publicação de "A Parte Maldita Brasileira", reunião de ensaios da grande crítica literária especializada em sacanagem.

MINISTÉRIO DA MAGIA A Rocco já comprou os direitos de "The Ministry of Time", que acaba de ser lançado direto na lista de mais vendidos nos Estados Unidos pela estreante britânica Kaliane Bradley. É uma mistura de ficção especulativa com trama de detetive em que uma mulher viaja pelo tempo para trazer de volta agentes expatriados ao longo da história. Deve sair por aqui em agosto.