Delegado agride GCM em delegacia na zona oeste de SP

São Paulo

Um delegado de Polícia Civil de São Paulo que havia sido levado a um Distrito Policial por causa de um acidente de trânsito envolvendo uma companheira dele, acabou agredindo um GCM na porta da delegacia. A ação foi filmada em um vídeo com cerca de três minutos.

Prefeitura de São Paulo informou que a confusão teve início na Vila Madalena, na zona oeste. Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, pasta responsável pela Guarda Civil Metropolitana, equipes da GCM foram solicitadas por uma pessoa alegando que uma mulher, aparentemente bêbada, bateu em seu carro nesta mesma via e que tentava fugir do local.

A mulher companheira do delegado Rodrigo Gentil Falcão. Segundo a secretaria, após a abordagem, a mulher chamou seu namorado, que foi até o endereço e desrespeitou os GCMs por diversas vezes.

A prefeitura disse que os envolvidos foram encaminhados ao 14º DP, onde o homem, bastante nervoso, chega a empurrar um dos guardas.

À Folha procurou o delegado neste domingo. Em resposta, ele disse que foi torturado pelos guardas, que se utilizaram de uma arma de choque.

Delegado Rodrigo Falcão, de camiseta branca, empurra guarda-civil metropolitano na entrada do 14° DP (Pinheiros), zona oeste de São Paulo - Reprodução

"Os fatos aconteceram na madrugada, onde, após um acidente de trânsito, envolvendo terceiros, após ser reconhecido por um dos guardas, fui empurrado por GCMs para dentro de um dos veículos e passei a ser agredido por choques", escreveu por meio de um aplicativo de mensagem.

"Neste ato, acionei uma viatura da PM que passava e conduzi a ocorrência para o 14 º DP. Acionei o delegado de permanência e a corregedoria. No 14º DP, o GCM que me torturou com choques, já prevendo que poderia ser preso, simulou uma queda no chão para justificar o que havia feito antes", acrescentou o delegado.

Ele ainda enviou um vídeo do momento em que estava dentro de um veículo e um guarda usa uma arma de choque. Os guardas pedem para que o delegado saía do automóvel e perguntam se ele vai resistir.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) disse que a delegada de plantão acionou a Corregedoria da Polícia Civil.

Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o caso foi registrado pela Corregedoria da Polícia Civil como como irregularidade funcional, embriaguez ao volante, fuga do local do acidente, desacato e resistência na delegacia.

Conforme a pasta estadual, o delegado estava afastado das funções. Ele teve sua arma particular apreendida na ação.



Os dois envolvidos se recusaram a realizar teste de bafômetro no local. Portanto, os exames clínicos de embriaguez e toxicológicos tiveram que ser realizados posteriormente no Instituto Médico Legal e os resultados ainda não estão concluídos.

Os dois carros envolvidos no acidente foram apreendidos e encaminhados para o Instituto de Criminalística.

OUTRO CASO

O delegado Rodrigo Gentil Falcão chegou a ser secretário de Segurança de Taboão da Serra, cidade na Grande São Paulo. Ele, no entanto, foi demitido, em outubro de 2022, após câmeras de segurança gravarem ele agredir com um soco uma mulher.

À época, Falcão negou a agressão. Ele disse para a Folha que houve "uso de força moderada para conter as agressões anteriores e conduzi-la [a mulher] para a delegacia". Ele também afirmou que o vídeo está fora do contexto, já que outras partes não foram divulgadas.

Falcão afirmou ser alvo de extorsão por guardas que estão passando por sindicância na corregedoria da instituição.