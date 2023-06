Embarcação pesqueira naufraga no litoral de SC

Uma embarcação com pelo menos 12 tripulantes naufragou na costa de Garopaba, em Santa Catarina, na noite desta sexta-feira (16). As buscas iniciaram por volta de 21h30. Nenhum resgate foi divulgado até o início desta madrugada.



Segundo a Capitania dos Portos de Itajaí, o barco em questão está inscrito na área marítima do município, mas o naufrágio aconteceu na localidade pertencente à Capitania de Laguna, por isso a responsabilidade de atendimento do incidente está com a mesma.



A Marinha e equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhados para realizar buscas na região do naufrágio, próximo à Ilha do Coral, que fica a 45 minutos de barco de Garopaba.



Ainda não há o número exato de tripulantes, nem informações sobre a origem e destino da viagem.



Desde a quinta-feira, a costa da região Sul está sob efeito de um ciclone extratropical, que vem causando chuvas com ventos fortes. Há um alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil que deve valer até este sábado (17).